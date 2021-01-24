عروض تقسيط السيارات في السعودية 2021

تقدم العديد من الشركات والبنوك عروض تقسيط السيارات في السعودية منهم على سبيل المثال البنوك مثل بنك الرياض ومصرف الانماء وبنك الراجحي والبنك العربي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك البلاد، وتعد هذه البنوك الأبرز في عروض تأجير السيارات والتقسيط على سنوات وفق القسط الشهري الذي تقوم بسداده لتلك البنوك ويصل التقسيط حتى 1000 ريال سعودي، وسنعرض أيضًا مجموعة من الأسماء الخاصة بالشركات التي تقدم عروض تقسيط سيارات في المملكة أيضًا.

أسماء شركات تقدم عروض تقسيط السيارات في السعودية

توفر مجموعة من الشركات التالية عروض تقسيط السيارات في السعودية أيضًا وهي كالتالي: الشركة الوطنية للتمويل National Finance Company، وشركة مرابحة مرنة للتمويل، وشركة عبد اللطيف جميل للتمويل، وشركة مرابحة للتمويل، وشركة اليسر للإجارة والتمويل، وشركة الجبر للتمويل، وشركة بيت التمويل السعودي.

ما هي الطرق المعروفة للحصول على عروض تقسيط سيارات في السعودية بكل سهولة؟

يوجد 3 طرق هي الأكثر شهرة والأكثر أهمية في المملكة العربية السعودية للحصول على تقسيط السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة وفق المقدرة المالية للعميل، وهي كالتالي: (1) تمويل السيارات: وفي ذلك النوع يمكن للعميل أن يشتري السيارة بكل سهولة ويسجلها ولكن ليس باسمه، وإنما باسم البنك حتى ينتهي من سداد المتبقي عليه بدفعات شهرية ولكن هناك شروط مهمة جدًا بخصوص راتب العميل الشهري بحيث لا يقل عن 1900 ريال سعودي، وإلى نحو ثماني آلاف ريال سعودي.

ما هي الشروط الخاصة بـ تقسيط السيارة وفق نظام تمويل السيارات؟

الشروط تتمثل في أن نسبة الأرباح التي يحصل عليها البنك في هذا النظام تتراوح ما بين 2.69 في المائة ويصل كحد أقصى للربح 13.79في المائة. وفترة السداد يمكن أن تمتد إلى ستين شهرًا، وعلى المشتري أن يتابع بصورة مستمرة البنك حتى يحصل على تصريحه بقيادة سيارته، ومشروط عليه أن يلتزم بالصيانة في مراكز محددة يذكرها البنك وممنوع عليه أن يعطيها لأي ورشة للتصليح أو صيانة أخرى.

(2) والتمويل الشخصي لشراء السيارة



في هذا النوع من نظام تقسيط السيارة في السعودية السيارة يتم تسجيلها باسم المشتري وسريعة اجراءاتها ولا يتوجب عليه أن يعود للبنك في استصدار تصريح قيادة السيارة أو حتى مراكز الصيانة ولكن لابد أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي إلى 30 ألف ريال سعودي، والربح السنوي لا يقل عن 1.19% ويصل إلى 12.44% وفترات السداد تكون ما بين 12 شهر وإلى 60 شهر.

(3) وعقود الإجار مع الوعد بالتمليك.

تقسيط السيارة في هذه النوعية تعتبر فرصة جيدة جدًا مع الشباب الذيين يحتاجون شراء سيارة حيث يوقع المستهلك عقد أول وعقد ثاني يتوعد فيه أن يسدد تقسطي السيارة مع وعد بأن تنتقل الملكية في نهاية التمويل ومع سداد القسط الأخير في مواعيد محددة يلتزم بها مع البنك أو الشركة.