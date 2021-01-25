سعر ومواصفات تويوتا هايلوكس المُلقبة بأفضل سيارة بيك أب في العالم

سعر ومواصفات تويوتا هايلوكس ،تعتبر سيارة Toyota Hilux والتي أُنتجت عام 1968م على يد شركة تويوتا من أشهر السيارات في الشرق الأوسط والخليج العربي وأفريقيا وأشتهرت أيضاً في الولايات المتحدة، ومن خلال تلك المقالة سنستعرض سعر سيارة تويوتا هايلوكس في السعودية وأهم المواصفات العامة والمميزة للسيارة.

محرك السيارة 2.4 لتر مع 4 سلندر. القوة القصوى للسيارة 147 حصان. العزم 343 نيوتن. ناقل الحركة يدوي مكون من 5 سرعات. مصابيح ضباب خلفية. صدام أمامي من الحديد. النوافذ والمرايا كهربائية. فتح ابواب السيارة بالتحكم عن بعد. الزجاج الخلفي للسيارة يمكن فتحه. يوجد مكابح أقراص أمامية وخلفية. يوجد نظام منع إنغلاق المكابح ونظام توزيعه إليكترونياً. يوجد نظام مساعد لصعود السيارة لأعلى المرتفاعات. وسائد هوائية للسائق والمقعد بجانبه. نظام ضد الرقات بمنع تشغيل المحرك. يوجد مكان لحفظ الأكواب أمامية. يوجد مكيف يدوي صنع في تايلاند. يوجد نظام صوتي صنع في تايلاند. سعة خزان الوقود حتى 80 لتر. سعة الصندوق الخلفي 900 لتر. يتوفر محركان للسيارة تيربو ديزل 20.4 لتر + 4 سلندر 147 حصان وعزمه 400 نيوتن متر.

مواصفات سيارة Toyota Hilux

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سعر تويوتا هايلوكس في السعودية

تختلف أسعار سيارة تويوتا هايلكس من حيث المواصفات والفئات المختلفة من سيارة لآخرى.