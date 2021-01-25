سعر ومواصفات تويوتا هايلوكس المُلقبة بأفضل سيارة بيك أب في العالم

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سعر ومواصفات تويوتا هايلوكس ،تعتبر سيارة Toyota Hilux والتي أُنتجت عام 1968م على يد شركة تويوتا من أشهر السيارات في الشرق الأوسط والخليج العربي وأفريقيا وأشتهرت أيضاً في الولايات المتحدة، ومن خلال تلك المقالة سنستعرض سعر سيارة تويوتا هايلوكس في السعودية وأهم المواصفات العامة والمميزة للسيارة.مواصفات سيارة Toyota Hilux
- محرك السيارة 2.4 لتر مع 4 سلندر.
- القوة القصوى للسيارة 147 حصان.
- العزم 343 نيوتن.
- ناقل الحركة يدوي مكون من 5 سرعات.
- مصابيح ضباب خلفية.
- صدام أمامي من الحديد.
- النوافذ والمرايا كهربائية.
- فتح ابواب السيارة بالتحكم عن بعد.
- الزجاج الخلفي للسيارة يمكن فتحه.
- يوجد مكابح أقراص أمامية وخلفية.
- يوجد نظام منع إنغلاق المكابح ونظام توزيعه إليكترونياً.
- يوجد نظام مساعد لصعود السيارة لأعلى المرتفاعات.
- وسائد هوائية للسائق والمقعد بجانبه.
- نظام ضد الرقات بمنع تشغيل المحرك.
- يوجد مكان لحفظ الأكواب أمامية.
- يوجد مكيف يدوي صنع في تايلاند.
- يوجد نظام صوتي صنع في تايلاند.
- سعة خزان الوقود حتى 80 لتر.
- سعة الصندوق الخلفي 900 لتر.
- يتوفر محركان للسيارة تيربو ديزل 20.4 لتر + 4 سلندر 147 حصان وعزمه 400 نيوتن متر.
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سعر تويوتا هايلوكس في السعودية
تختلف أسعار سيارة تويوتا هايلكس من حيث المواصفات والفئات المختلفة من سيارة لآخرى.
- SC GL 24L 4X2 DSL: السعر 87,860 ريال سعودي
- SC GLX 24L 4X4 DSL: السعر 108,215 ريال سعودي
- SC GLX 27L 4X2 GAS: السعر 91,655 ريال سعودي
- SC GLX 2.7L 4X4 GAS: السعر 102,235 ريال سعودي
- DC GL 24L 4X2 DSL: السعر 101,430 ريال سعودي
- DC GLX 27L 4X2 GAS: السعر 111,205 ريال سعودي
- DC GLX2 27L 4X2 GAS: السعر 116,035 ريال سعودي
- DC GL2 2.7L 4X4 GAS: السعر 114,080 ريال سعودي
- DC GL2 24L 4X4 DSL: السعر 117,415 ريال سعودي
- DC SGLX 27L 4X4 GAS: السعر 133,515 ريال سعودي
- DC SGLX 27 4X4 AT GAS: السعر 138,920 ريال سعودي
- DC SGLX 24 4X4 DSL: السعر 143,290 ريال سعودي
- DC SGLX 24L 4X4 AT DSL: السعر 150,420 ريال سعودي
- DC SGLX 28L 4X4 DSL: السعر 150,765 ريال سعودي
- DC SGLX 28 4X4 AT DSL: السعر 156,630 ريال سعودي
- DC ADV 40L 4X4 AT GAS: السعر 162,610 ريال سعودي
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