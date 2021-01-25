BMW  تحول الهاتف الذكي إلى مفتاح للسيارة

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عبد الرحمن الحاج الاثنين,25 كانون الثاني (يناير) 2021 - 11:11
أعلنت عملاق صناعة السيارات الألمانية الفاخرة بي إم دبليو BMW توسيع وظائف المفتاح الرقمي Digital Key، لفتح السيارة وتشغيلها عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.
بي إم دبليو تحول الهاتف إلى مفتاح للسيارة
وأوضحت الشركة في بيان لها أن وظيفة ديجيتال كي بلاس Digital Key Plus سيتم استعمالها لأول مرة في سيارة بي إم دبليو iX، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، التي نقلت عن الشركة قولها إن تقنية النطاق العريض للغاية، والتي تتيح لأصحاب هواتف أبل آي فون المزودة بشريحة U1إمكانية تحرير أقفال السيارة وتشغيلها دون الحاجة إلى إخراج الهاتف الذكي من الجيب أو الحقيبة.
دمج الوظيفة الجديدة في تطبيق My BMW
ووفقا للتقارير فإن الوظيفة الجديدة تعد أول ترقية حقيقية منذ طرح المفتاح الرقمي عام 2018، وتروج بي إم دبليو للمفتاح الرقمي باعتباره جزءاً من تطبيق My BMW.
تطوير المفتاح الرقمي في صناعة السيارات
ولتطوير المفتاح الرقمي، تعاونت بي إم دبليو مع شركة أبل واتحاد Car Connectivity Consortium من أجل إنشاء المواصفة 3.0 للمفتاح الرقمي، وتم تصميم هذا المعيار لكي يكون معياراً عاماً لصناعة السيارات، حيث يضم هذا الاتحاد ما يزيد على 80 عضواً، منها شركات فولكس فاغن وأبل وسامسونغ وأودي ودايملر وهيونداي وإل جي وكوالكوم وهواوي وتويوتا وجي إم.
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