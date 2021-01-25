تعرف على مواصفات و اسعار لكزس lx رباعية الدفع حيث يوجد منها أربعة أجيال من هذا الطراز (lx), (lx) هي افضل وأغلى سيارة بالنسبة إلى ليكزس.

تعرف على مواصفات و اسعار لكزس lx

هي عبارة عن سيارة لها الكثير من الإمكانيات فهي رياضية تربط بين الرفاهية والمغامرة ورباعية الدفع.

● السيارة بها الكثير من المواد المتباينة مثل الخشب والمعدن والجلد الطبيعي.

● سعة محرك السيارة هو V8 و5.7 لتر أما قوة حصانها 362.

● سرعتها القصوى هي 220 كيلو متر في الساعة وتتحرك السيارة إلى ما يقرب 100 كيلو متر في الساعة وذلك في 7.5 ثانية فقط.

● سعر هذه السيارة هو خمسة ملايين و100.000 جنيه مصري.

● وبها شاشة عرض مقاسها 12.3 بوصة عريضه وملونه، وهذه الشاشة بها خاصية التحكم في درجات الحرارة والملاحة والترفيه والكثير من الامتيازات.

مميزات سيارة ليكزس lx

● سيارة Lx بها خصائص توفر لك السلامة عند قيادتها وبها مصابيح أمامية تشتغل بشكل تلقائي.

● السيارة بها خاصية لحمايتها من السرقة وأكثر من 8 وسائد خلفية، جانبية، هوائيه.

● أما بالنسبة لوصفها من الداخل فإن تصميمها مختلف حيث بها 8 مقاعد ويمكنك طي المقاعد في الصف الثاني والثالث إضافة إلى شاشات ترفيه 11.6 ومكيف هواء.

● يتم عرض المعلومات على الزجاج الأمامي للسيارة، وذلك طبقا للتقارير التي تركز على إرضاء العميل.

عيوب سيارة ليكزس lx

● علي الرغم من كل المميزات السابقة للسيارة إلا أن المحرك عند مقارنته بـ المحركات الألمانية يعتبر هذا المحرك غير فعال.

● وعند النظر إلى استهلاك الوقود فإنها تستهلك أكثر من أي سيارة نفس فئتها.

● وبالنسبة إلى جاذبيتها فإنها لم تحصل على تصنيف جيد.

وفي النهاية تعرف علي مواصفات و أسعار لكزس lx جيداً قبل شرائها، وعليك المقارنة جيدا بين المميزات والعيوب وأن تختار ما يناسبك بدقة عالية.