سيارة S-Class الجديدة من مرسيدس-بنز: مفهوم جديد للفخامة والتفوق

أعلنت شركة الإمارات للسيارات، الموزع العام المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز Mercedes-Benz في إمارة أبوظبي، عن طرح سيارة S-Class الجديدة كلياً من مرسيدس-بنز Mercedes-Benz التي تسطر صفحة جديدة في تاريخ التنقل الفاخر والأداء الفائق والتقنيات المتطورة.

تعكس سيارة S-Class اسم مرسيدس-بنز من خلال ما تقدمه من خبرة هندسية عريقة ترسي معايير الفخامة في عالم السيارات، حيث تجمع بين الفخامة الفائقة وأحدث الابتكارات الرقمية. وبمناسبة طرح الشركة لسيارة S-Class في الإمارات، تمت دعوة عشاق مرسيدس-بنز لحضور مجموعة من الفعاليات الحصرية، والتي تقام داخل فيلا خاصة في فيرمونت باب البحر. وقد أتيحت الفرصة للحاضرين لتجربة أسلوب حياة S-Class عبر أربعة مجالات مميزة، مع تسليط الضوء على مواصفات السيارة الجديدة: التصميم والشكل الخارجي وأجواء المقصورة والتقنيات المتطورة. كما قام الحاضرون أيضاً بإضفاء لمساتهم الخاصة من خلال تخصيص العطور والأكواب العربية، وذلك لإبراز إمكانيات التخصيص المختلفة لسيارة S-Class الجديدة.

تصميم خارجي محدّث

صُممت سيارة S-Class لتكون سيارة سيدان كلاسيكية بأبعاد مثالية بفضل طول السيارة المدروس بعناية من الأمام والخلف وقاعدة العجلات الطويلة.

ويضفي عرض المحور الكبير والعجلات غير البارزة مع التصاميم الحديثة على السيارة مظهراً جريئاً حيث تم تقليل ما يسمى بالخطوط الجانبية بشكل كبير. ويتميز الجزء الأمامي بتصميم أنيق جذاب بفضل ارتفاع مستوى الشبك الأمامي.

وتبرز المصابيح الأمامية في الجانب الأمامي من السيارة، حيث تتضمن المصابيح النهارية المكونة من ثلاث أجزاء والتي تعتبر من السمات المميزة لطرازات S-Class، ولكنها أكثر تسطحاً وأصغر إلى حد ما بشكل عام. وتعتبر مقابض الأبواب المثبتة بشكل انسيابي غير بارز تطوراً جديداً، حيث تبرز للخارج عندما تقترب منها يد السائق، أو عند الضغط على سطحها الخارجي.

ويمتد المظهر الديناميكي للسيارة وصولاً إلى لجزء الخلفي، حيث تعكس المصابيح الخلفية أعلى مستويات الفخامة، وذلك بفضل تصميمها الداخلي المدروس بعناية ووظائف الإضاءة المتحركة، وتعمل على إبراز مكان وحدود سيارة S-Class الجديدة ليلاً ونهاراً.

أجواء المقصورة

ترتقي سيارة S-Class بالفخامة العصرية إلى مستوى جديد داخل المقصورة تشعر به بمجرد دخولها، فقد ابتكر مصمموها أجواءً داخلية تبعث على الراحة ومنحوا السيارة طابعاً يتميز بالأناقة والجودة الفائقة والإضاءة العالية.

لطالما كانت سيارة S-Class توفر أعلى مستويات الراحة أثناء التنقّل أو العمل داخلها. ولكن المقصورة تطورت بالكامل في هذا الجيل الجديد لتجمع بين الأجواء المريحة ووسائل العمل في نفس الوقت، وعملت على تعزيز شعور الركاب بالرحابة.

وتتضمن المقاعد الأمامية ما يصل إلى 19 محركاً اهتزازياً من أجل توفير أعلى مستويات الراحة، ما يشير إلى مدى تطور التقنيات المستخدمة في تصميم المقاعد. وتضم سيارة S-Class الجديدة عشرة برامج تدليك مختلفة تستخدم المحركات الاهتزازية ويمكنها تعزيز وظيفة التدليك المريحة من خلال طريقة "الحجر الساخن". وتتوفر خمسة أنواع مختلفة من المقاعد الخلفية، بحيث يمكن معها تخصيص الجزء الخلفي من سيارة S-Class الجديدة للعمل أو الراحة.

نظام الوسائط المتعددة MBUX: مستويات جديدة من التخصيص والتفاعل مع السائق

لم يحقق أي ابتكار آخر في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في تجربة قيادة سيارة مرسيدس-بنز كما فعل نظام Mercedes-Benz User Experience (MBUX). وأطلقت مرسيدس-بنز الجيل الثاني من هذا النظام القادر على التعلم في سيارة S-Class الجديدة.

وتم تعزيز إمكانات المقصورة الرقمية وتجهيزها بأحدث التقنيات الذكية بعد أن شهدت تطوراً كبيراً، ومنها شاشات العرض المتطورة التي يصل عددها إلى خمس شاشات كبيرة، ويتميز بعضها بتقنية OLED، ما يجعل التحكم في وظائف السيارة وتجهيزات الراحة أكثر سهولة.

وحرصت مرسيدس-بنز على الارتقاء بإمكانات التخصيص والتشغيل الذكي في هذا النظام. فهناك مثلاً شاشة السائق ثلاثية الأبعاد الجديدة التي أصبحت تتيح للمرة الأولى إمكانية العرض الفضائي بلمسة زر واحدة، حيث يمكن مشاهدة العرض بالأبعاد الثلاثية الواقعية.

وتتوفر شاشتان للعرض على الزجاج الأمامي، وتتيح الشاشة الكبيرة لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي مشاهدة المحتوى بتقنية الواقع المعزز. فعند استخدام برنامج الملاحة، على سبيل المثال، يتم عرض أسهم متحركة للانعطاف على الطريق. أما بالنسبة لوظائف المساعدة، فتُعرض معلومات المسافات من نظام Active Distance Assist على سبيل المثال. وتوفر الشاشة صورة افتراضية على مسافة 10 أمتار، وتتساوى مساحة عرض هذه الشاشة مع شاشة بقياس قطري يبلغ 77 بوصة.

وأصبح نظام المساعد الصوتي "Hey Mercedes" قادراً على فهم وتعلم المزيد من الحوارات من خلال تفعيل خدماته الإلكترونية عبر الإنترنت من خلال تطبيق Mercedes me، إلى جانب إمكانية تنفيذ أوامر معينة حتى دون نطق عبارة "Hey Mercedes" لتفعيل النظام. وتشمل الوظائف التي يوفرها نظام المساعد الصوتي استقبال المكالمات الهاتفية. كما يمكن لنظام "Hey Mercedes" الآن شرح وظائف السيارة والإجابة على الأسئلة العامة. ويمكن أيضاً التحكم في نظام المساعد الصوتي "Hey Mercedes" من المقاعد الخلفية.

مزيد من الحماية

يؤكد التصميم الذكي للهيكل الخارجي والابتكارات الجديدة في أنظمة الكبح الدور الرائد لسيارة S-Class عندما يتعلق الأمر بسلامة الركاب. ويلبي الهيكل العديد من المتطلبات، حيث يضمن أعلى مستويات الأمان عند التصادم، ويتميز بالوزن الخفيف والصلابة الشديدة، ويعزز التحكم والسيطرة، ويوفر مستويات عالية من عزل الضوضاء والراحة عند الاهتزازات.

تتميز الوسادة الهوائية الأمامية للمقعد الخلفي بتصميمها الأسطواني المبتكر الفريد من نوعه، الذي يساعدها على الخروج من مكانها بسلاسة كبيرة. وتعمل هذه الوسادة الهوائية خلال التصادم الأمامي الشديد على تقليل القوى الضاغطة على رؤوس وأعناق الركاب في المقاعد الخلفية الخارجية بشكل كبير.

وتنطلق الوسادة الهوائية الوسطى الجديدة بين مقعدي السائق والراكب الأمامي أثناء التصادم الجانبي الشديد، اعتماداً على اتجاه التصادم وقوته ووجود الراكب في المقعد الأمامي، مما يقلل من خطر تصادم رأسيهما. وتندمج الوسادة الهوائية في مسند الظهر في مقعد السائق عند منتصف السيارة.

المحرك: المزيد من الكهرباء لتعزيز الكفاءة

تتوفر مجموعة من محركات البنزين سداسية الأسطوانات بمستويات مختلفة من القوة ضمن أول مجموعة من المحركات في سيارة S-Class الجديدة.