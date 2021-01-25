أفضل سعر ومواصفات لسيارة موديل 2021 عليك شرائها بدون تردد

أفضل سعر ومواصفات لسيارة 2021 عليك شرائها بدون تردد هو حديثنا اليوم، حيث يبحث كل عاشق لعالم السيارات عن سيارة جديدة بمواصفات شكلا وموضوعا يمكنك من خلالها تحقيق المعادلة الصعبة بين السعر والمواصفات المتميزين، لتُجبر كل من يعرف مواصفاتها على شرائها على الفور وبدون تفكير، ورغم تنافس السيارة مع الكثير من السيارات التي تم توفيرها للعام الجديد 2021 إلا أنها تتفوق وبجدارة على الكثير من السيارات، وذلك لاحتوائها على جميع عوامل النجاح من الحجم والمواصفات الداخلية والخارجية والسعر المتميز.

أفضل سعر ومواصفات لسيارة 2021

وصلت للأسواق أخيرا النسخة الأحدث من طراز سيارة هيونداي توسان الجيل الجديد ذات الخمس فئات، وتتميز بموتور قوي يُعتبر الأقوى في فئاتها وعناصر أمان متميزة جدا بالإضافة إلى سعر متميز مقارنة بمواصفاتها الرائعة، كما سنتناول ذكر مزايا فئات السيارة الخمس كلا على حدا مع توضيح الأسعار للفئات المختلفة.

مواصفات سيارة هيونداي توسان 2021

تتميز سيارة هيونداي توسان الفئة الجديدة بموتور سمارت ستريم 1600 سي سي تربو، ليمنحك قوة 180 حصان وعزم دوران 265 نيوتن.متر، سعة خزان الوقود 54 لتر ومساحة الشنطة الخلفية 503 لتر،تعتمد على فتيس ذات سبعة سرعات دوال كلتش Dual، كما تعتمد في نظام تعليقها الأمامي على دعامة ماكفيرسون MultiLink مع إمكانية امتصاص الصدمات، وعن الأمان والسلامة فهي تحوي 6 وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانزلاق، برنامج الثبات الإلكتروني مع مساعدة الانطلاق على المرتفعات، وتعزيز الخروج عن المسار، والمحافظة على القيادة في المسار، وتحذير النقط العمياء، والتحير عند الرجوع للخلف من الأجسام المتحركة، وعن أبعاد السيارة فإن طولها يبلغ 4.5 متر والعرض 1.86 متر والارتفاع الكلي 1.65 متر، وبعد قاعدة العجلات تبلغ 2.68 متر حيث يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 17 سم.

الفئة الأولى هيونداي توسان 2021

يبلُغ سعر الفئة الأولى 86.295 ريال فئة سمارت تتميز بفرامل Lbs و Lbd وبرنامج التوازن الإلكتروني ESB ونظام الدعم عند صعود المنحدرات HSE، بالإضافة إلى 6 إيرباج وفرامل يد كهرباء وحساسات ركن خلفية وجنوط 17 بوصة مرأة بإضاءة LED والإضاءة الأمامية هالوجين وحوامل سقف وجيوب خلف المقاعد الأمامية ومسند يد أمامي به صندوق تخزين، وعجلة قيادة تيلي سكوبيك وفتحات تكييف خلفية مع فتح الزجاج أوتو من الأمام، كما تحتوي على مُثبت سرعة وإمكانية إختيار نوعية القيادة وحساسات إضاءة أوتوماتيك وإمكانية إدارة المُحرك عن بُعد بالريموت، وإمكانية طي المقاعد الخلفية بالإضافة إلى شاشة 8 بوصة مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

الفئة الثانية توسان 2021

يبلغ سعر الفئة الثانية 87.175 ريال فئة سمارت بلس تتفوق وتتميز عن الفئة الأولى بكاميرا خلفية للركن كما أن عجلة القيادة من الجلد وتكييف الهواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق والعدادات ديجيتال ومقاس الشاشة 10.25 بوصة، كما أن الفتيس إلكتروني بتقنية shift by wire مع بدالات خلف التارة لنقل الحركة.

الفئة الثالثة هيونداي توسان 2021

يبلغ سعر الفئة الثالثة 87.890 ريال فئة مودرن تزداد عن السابقة حساسات ركنة أمامية ونظام رابط ضغط الإطارات والمرأة الداخلية ذاتية التعتيم، أما الجنوط في هذه الفئة فهي 18 بوصة وتتميز أيضا بأن الشبكة الأمامية من الكروم مع لمسات كروم في الإكصدام، كما أن مصابيح السيارة الأمامية من ال LED سواء أساسية أو نهارية بالإضافة إلى الخلفية أيضا وتحتوي على فتحة سقف كهرباء.

الفئة الرابعة توسان 2021

يبلغ سعر الفئة الرابعة 88.990 ريال فئة أدفانسد والتي تتفوق بجنوط سبور مقاسها 19 وإضاءة داخلية 64 لون كما أن الفرش الداخلي للمقاعد من الجلد، وجميع نوافذ الفئة نظام التحكم بها Auto ويتواجد بها زر لطي المقاعد الخلفية في الشنطة وتعديل مقعد السائق كهربائي وتتميز بزجاج حراري، ومقاس الشاشة 10.25 بوصة مُدعمة بنظام صوتي 7 سماعات من ماركة pause العالمية كما أنها تحوي نظام الخرائط والملاحة.

الفئة الخامسة هيونداي توسان 2021

يبلُغ سعر الفئة الخامسة وهي الأعلى تجهيزا من توسان حوالي 129.250 ريال فئة بريميوم، والتي تتفوق بكاميرا 360 درجة والوسائل الإضافية الخاصة بالأمان من هيونداي، وكذلك تحذير من الاصطدام الأمامي وتحذير من الخروج عن المسار ومحافظة على القيادة في المسار والتحذير عند رجوع السيارة من الأجسام المُتحركة، كما يتوفر بها إمكانية التحكم الكهربائي في مقعد الراكب الأمامي وتحوي نظام تبريد المقاعد الأمامية وإمكانية فتح الشنطة الخلفية بالكهرباء.