الإمارات أولى المحطات الإقليمية لسيارة مازيراتي MC20 الجديدة

كشفت مازيراتي عن سيارة MC20 الرياضية الخارقة الجديدة في أولى إطلالاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع شركة الطاير للسيارات، التي أصبحت أول وكالة تطلق هذه السيارة التي طال انتظارها في المنطقة، بعد جولة زارت السيارة خلالها أكثر من 20 دولة أوروبية.

وأقيمت فعالية خاصة لاستعراض سيارة MC20 في الإمارات في ذا لودج، المساحة العصرية الفريدة في دبي، حضرها 300 من كبار الشخصيات والضيوف وممثلي وسائل الإعلام، الذين استمتعوا بعروض خاصة استمرت على مدار يومين.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال دومينيكو لا مارتي، مدير عام مازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر بإطلاق سيارة MC20 وبرنامج Fuoriserie في الإمارات في إطار جولتنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحيث ندشن من خلال سيارة MC20 عصراً جديداً بأسلوب المميز الذي لا نحيد عنه، والذي يقوم على الجرأة والقوة والتركيز الدائم على هدفنا في منح عملائنا تجربةً فائقة الخصوصية".

وتعد MC20 الخطوة الأولى في عصر جديد، إذ أنها تمهد الطريق نحو مستقبل مازيراتي من خلال ما تحمله من مزايا الابتكار والتفرّد والجرأة. وتمتاز هذه السيارة الفائقة بتصميمها الأنيق الذي يوازن بدقة بين مجموعة كبيرة من العناصر المتباينة، حيث تمزج أرقى مستويات الإتقان والتصميم الهندسي مع الفخامة والأداء العالي، وتعكس جوهر سباقات السيارات مع تقديم أفضل تجارب القيادة الممتعة.

كما تمتاز السيارة الجديدة بكفاءتها العالية من حيث المواصفات الديناميكية الهوائية والتي تعكس طابعها الرياضي المميز، وهي تعمل بمحرك نيتونو الجديد والمزدود بست أسطوانات بقدرة 630 حصان مع عزم دوران يبلغ 730 نيوتن متر، والذي يوفر تسارعاً للسيارة من وضعية السكون لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 2.9 ثانية فقط، وسرعة قصوى تزيد عن 325 كيلومتر في الساعة.

تتضمن الحقبة الجديدة للعلامة أيضاً إضفاء طابع مخصص على سياراتها، حيث يمنح برنامج مازيراتي Fuoriserie الجديد العملاء فرصة خوض تجربة فريدة ضمن ورشة تخصيص السيارات التي سيتم إنشاؤها في مقر العلامة الرئيسي بمدينة مودينا. ولمساعدة العملاء على اختيار ما يلائمهم من آلاف التوليفات الممكنة، قمنا بإنشاء ثلاث مجموعات تصميم أساسية تمثل نقطة الانطلاق تشمل كورس ويونيكا وفوتورا، والتي تجسّد بمجموعها نقاط قوة العلامة وقيمها، وتدمج الأداء المذهل مع الأناقة والابتكار.

كما تنضم إلى عروض برنامج Fuoriserie سيارة وحيدة وفريدة من سيارات كواتروبورتيه التي تم تصميمها في إطار جهود تعاونية مبتكرة بين مركز مازيراتي سينترو ستيلي وفريق جاراج إيطاليا اللذين جمعا بين اللون الأبيض النقي وألوان قوس قزح لتقديم سيارة تعكس جميع ألوان الطيف.

يشار إلى أن سيارة MC20 وبرنامج Fuoriserie سيواصلان جولتهما بعد الإمارات إلى باقي أرجاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستعرض السيارة في الإمارات في جلسات عرض خاصة ابتداءً من 26 يناير وحتى 9 فبراير في صالات عرض مازيراتي.