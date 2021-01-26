سكودا تستعد لطرح نسخ Octavia Pro من أوكتافيا

نافست شركة سكودا بسيارتها السيدان الشهيرة أوكتافيا Octavia طوال العقد الأخير، وأثبتت وجودها بقوة في سوق السيارات العالمي، وفي هذا العام قررت سكودا طرح نسخ معدلة من السيارة مخصصة لمحبي المركبات الكبيرة.

سكودا تستعد لطرح نسخ معدلة من أوكتافيا

ووفقا للتقارير فإن سكودا ستطرح العام الجاري سيارات معدلة من أوكتافيا تحمل اسم Octavia Proوستأتي بهياكل كبيرة بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيها 273 سنتيمترا، وستتميز هذه السيارات عن مركبات Octavia الحالية بتصميم جديد للواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وبفتحات هوائية مميزة، وبسقف أكثر انسيابية، وصندوق الأمتعة سيصمم بحيث يجعل قسمه الخلفي يبدو كجنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

محرك وأنظمة سيارات Octavia Pro

وستزود سيارة سكودا Octavia الجديدة بأنظمة أمان تتحكم بأنظمة الفرامل أوتوماتيكيا لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة، وبحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام للحفاظ على المسار، وستأتي السيارات وفقا لوكالة روسيا اليوم، بمحركات TSI توربينية بسعة 1,4 ليتر وعزم 150 حصانا، وعلب سرعة DSG أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.