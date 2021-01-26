قائمة السيارات الإقتصادية والاقل سعرا وتكلفة في المملكة السعودية 2021 والتي يبحث ويهتم بها كل الراغبين في امتلاك سيارات على مختلف أنواعها بشرط أن تكون مناسبة لهم وبالأخص في حدود الأسعار والميزانية التي قام بتحديدها لنفسه، كذلك يبحث الأشخاص أيضا عن أكثر السيارات التي لن تعمل على زيادة التكلفة عليهم فيما بعد بل السيارة التي تساعد في ترشيد الاستهلاك فيما يتعلق باستهلاك الوقود وقوة المحرك ومتانة السيارة إلى آخره، و للتعرف على قائمة أفضل السيارات الأقل سعرا والاقتصادية للعام الجاري تابع القراءة.

سيارات اقتصادية ورخيصة 2021

جمعنا لك أفضل السيارات في 2021 والتي تعد الأقل سعرا والأكثر اقتصادية وهي؛

سيارة موديل 2020 يشيري اريزو 3 وتتوفر بسعر 30500 ريال سعودي بخلاف قيمة الضريبة المضافة، سيارة موديل 2021 جيلي جي سي 2 بسعر 31000 ريال سعودي، سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة موديل 2021 ب 32500 ريال سعودي، سيارة شنجان السفن موديل 2021 بدفع امامي ب 32900 ريال سعودي، سيارة ام جي 360 موديل العام الجاري ب 33000 ريال سعودي، سيارة أودي موديل العام ب 34500 ريال سعودي، سيارة ام جي زد أس موديل العام ب 43000 ريال سعودي، تويوتا يارس ب 49600 ريال، رينو دوكر فان ب 48395 ريال، شيفروليه سبارك ب 53790 ريال.

ارخص السيارات الأتوماتيك المملكة

أما عن ارخص السيارات الاوتوماتيك في المملكة سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي وهي كالاتي واليكم الأسعار كالاتي؛

سيارة كيا ريو موديل العام الجاري بتبدأ بسعر 57325 ريال سعودي، أما بالنسبة لسيارة كيا ريو هاتشباك 2021 بداية من 58245 ريال، سيارة كيا سيراتو 2021 تبدا سعرها من 73942 ريال، كيا كيا 5 تبدا ب 90330 ريال، شانجان ايدو 2021 ب 47400 ريال، شيفرولية كابتيفا ب 57050 ريال، ميتسوبيشي اتراج ب31 الف ريال، هيونداي اكسنت موديل 2020 ب 48600 ريال، نيسان ألتيما موديل 2017 ب1500 ريال.