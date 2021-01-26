فانتوم ‘Iridescent Opulence’ تحفة فنية من رولز-رويس تصل إلى أبوظبي

تشتهر رولز-رويس بابتكار أروع المنتجات الفارهة في العالم وتزويدها بتفاصيل مصمّمة حسب الطلب. تشكّل كل سيارة فرصةً لإظهار مستوى الإبداع والحرفية والتصميم لدى العلامة، وها دوت الخليج سيارة فانتوم Iridescent Opulence أو "الفخامة المتألقة" تحط رحالها اليوم في أبوظبي موتورز لتبهر عشاق رولز-رويس بميزة فريدة لا تضاهى، ألا وهي الغاليري من تصميم نيتشور سكويرد السويسرية والتي تعكس أسلوب العلامة في التعبير عن الفن والتصميم والتميّز الهندسي بطريقة فريدة من نوعها.

ما هو الغاليري؟

أدرك القيّمون على رولز-رويس أنّ عدداً لا يُستهان به من عملاء العلامة هم هواةٌ لجمع الأعمال الفنية الجميلة والمعاصرة، ما دفع بفريق التصميم لدى رولز-رويس إلى ابتكار مساحة تتيح عرض الفنون وتأمّلها. سُمِّيت هذه المساحة بـ"الغاليري"، وهي مساحة زجاجية تمتدّ على اللوحة الأمامية داخل سيارة فانتوم وتوفّر فرصةً غير مسبوقة لعرض الأعمال الفنية داخل سيارتك. يرتقي "الغاليري" بتجربة العملاء في تكليف العلامة بمهام خاصة إلى مستوى جديد بالكامل، إذ يقدّم عملاً فنياً رائعاً داخل تحفة فنية أخرى من خلال غرفة نظيفة وعالية التقنية في دار رولز-رويس في جودوود، انجلترا، توفر بيئة معقمة لجمع التركيبات الدقيقة الموصى عليها، بدءاً من الأشغال الخشبية والمعدنية البسيطة وصولاً إلى الاستخدام المعقّد للمواد التي يتعذّر استخدامها عادةً في سيارة. ومن هذا المنطلق، قام أليكس إينيس، مصمّم في فريق بيسبوك والمصمّم الإبداعي الرئيسي لمهام "الغاليري"، بدعوة أبرز الفنانين والحرفيّين حول العالم لابتكار مجموعة من الإبداعات الفنية المميّزة بعيداً عن القيود التي يفرضها تصميم السيارة.

غاليري Iridescent Opulence

صُمِّم عمل "الفخامة المتألقة" من قبل علامة نيتشور سكويرد السويسرية الخبيرة بالمواد والتي تبتكر لمسات خلابة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وأبرز المواد الطبيعية المستدامة، حيث يمكن العثور على أعمالها في أماكن عمل أصحاب المناصب الرفيعة في مختلف القطاعات، ممّن يعشقون أن تحيط بهم أعمال فنية تتمتع بجمال طبيعي أخاذ. وقد نجحت نيتشور سكويرد في التعبير عن أفكار رولز-رويس بتبنّي مهارات حرفية تشكّل النقيض التام لمفهوم الإنتاج بالجملة، حيث تجرّأت في مهمة غاليري فانتوم على استخدام مواد كان استعمالها في السيارة مستحيلاً من قبل.

يفيض الريش فخامةً ويُعدّ ميزةً جمالية جريئة تتطلّب الكثير من العمل الدؤوب لإضفائه على تصميم السيارة. ولهذه الغاية، أُجري بحث مكثّف لتحديد أنواع مستدامة من الطيور التي تتمتع بريش كثيف لاستخدامه في تزيين الغاليري في المقصورة الداخلية لفانتوم. فتمّ اختيار أكثر من 3000 ريشة ذيل برّاقة لتشكيل كل منها على حدة وإظهار لونها الطبيعي الغني قبل حياكتها يدوياً على القماش مفتوح المسام في تصميم ينبثق من الساعة الكائنة في وسط الغاليري. كما طُبِّقت تقنيات تصنيع إضافية لمحاكاة التكوين العضلي للجناح الطبيعي وإضفاء لمسة مفعمة بالحياة على العمل الفني وتزيين الغاليري بحسّ من الحركة والرشاقة. علاوة على ذلك، تُعدّ الساعة بحد ذاتها عملاً فنياً فائق الجمال. إذ تم ترصيع القطعة المركزية بعرق اللؤلؤ من أجل إبراز قوام الريش اللامع.

لقد أصبح بإمكان العملاء تحقيق حلمهم بعرض أعمال فنية وتصاميم مميّزة داخل سياراتهم. كما يمكنهم مشاهدة غاليري Iridescent Opulence في أبوظبي موتورز، والذي تثبت العلامة من خلاله مهاراتها في تجسيد قصص مميّزة.