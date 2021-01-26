تشارجر هيلكات SRT من دودج الأسرع على الإطلاق مواصفاتها وسعرها في السعودية

تشارجر ، Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021 قد أعلنت دودج عن أحدث سيارتها في العام الجديد 2021 فهي أسرع وأقوي سيارة من نوع سيدان في السوق حاليا فهي تصل لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 3 ثوان فقط. عزيزي القارئ يجب أن تتملك أعصابك بعد قراءة هذه الميزة في دودج تشارجر هيلكات وعليك أن تقوم بمتابعة مواصفات وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية فقط في السطور القليلة القادمة.

السيارة السيدان تأتي بمحرك فائق السرعة والشحن هيمي V8 سعة المحرك 6.2 لتر و708 رطل من عزم الدوران بقوة 797 حصان، مع نظام ديمونز باور تشيلر مع ميزة كوول داون لتبريد وتقليل حرارة المحرك.

يأتي محرك Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021 على 25 ميزة رئيسية فائقة فتحتوي على شاحن فائق وقضبان توصيل ومكابس معززة و صمامات سريعة للغاية مع نظام حقن الوقود ونظام تشحيم محسن.

على 25 ميزة رئيسية فائقة فتحتوي على شاحن فائق وقضبان توصيل ومكابس معززة و صمامات سريعة للغاية مع نظام حقن الوقود ونظام تشحيم محسن. سيارة تشارجر هيلكات تأتي من 8 سرعات لناقل حركة اتوماتيكي فيتميز بالتعامل مع الالتواء الإضافي مع توفير مثالي في أستهلاك الوقود.

تأتي من 8 سرعات لناقل حركة اتوماتيكي فيتميز بالتعامل مع الالتواء الإضافي مع توفير مثالي في أستهلاك الوقود. سرعة جبارة في الانطلاق حيث تنطلق سيارة دودج من سرعة 0 إلي سرعة 100كم/ساعة في وقت ضئيل وهو 3 ثوان فقط فهي سرعة جبارة من سيارة الأسرع على الإطلاق.

من سرعة 0 إلي سرعة 100كم/ساعة في وقت ضئيل وهو 3 ثوان فقط فهي سرعة جبارة من سيارة الأسرع على الإطلاق. تتكون السيارة من 4 إطارات من نوع بيرللي / 305

يبقى نظام المكابح الأفضل على الإطلاق فتتكون سيارة تشارجر2021 هيلكات مع نظام تخميد تكيفي ومكابح بريمبو بمقاس 15.7 من الأمام ووضع قيادة SRT .

تأتي سيارة جاجر هيلكات بغطاء محرك حديث أكثر من إصدارات 2020 و2019 فهو يعمل على سحب الحرارة من المحرك بشكل أقوي حيث يتنفس المحرك بكل سلاسة وسهولة.

هيلكات بغطاء محرك حديث أكثر من إصدارات 2020 و2019 فهو يعمل على سحب الحرارة من المحرك بشكل أقوي حيث يتنفس المحرك بكل سلاسة وسهولة. إصدار تشارجر هيلكات 2021 الجديد زادت عرضها بمقياس 3.5 بوصة إضافية.

هيلكات 2021 الجديد زادت عرضها بمقياس 3.5 بوصة إضافية. عجلات جديدة من نوع الكربون الأسود أكثر خفة في الوزن بمقياس 20 بوصة مع إطار من نوع بيرللى فتساعد سيارة جارجر على التسارع في غضون 3 ثوان فقط.

تأتي سيارة دودج تشارجر هيلكات 2021 من مقصورة داخلية أكثر روعة في تصميم وخامات عالية الجودة.

من مقصورة داخلية أكثر روعة في تصميم وخامات عالية الجودة. تتميز مقاعد جارجر 2021 وهي مصنوعة من الجلد الفاخر مع نقش شعار SRT HELLCAT على كل مقعد.

السيارة تأتي بعداد سرعة أحمر اللون من 220 ميل/ساعة سرعة قصوي وشعارات كثيرة من SRT.

سيارة دودج هيلكات ريد اى تستهلك 22 ميل لكل جالون علي الطرق السريعة.

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تأتي السيارة بسعر مناسب فهي قيمة مقابل سعر فهي سيارة تستحق التجربة سعرها في المملكة العربية السعودية 295.000 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواصفات وسعر سيارة دودج تشارجر هيلكات SRT 2021 ريد أي في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.