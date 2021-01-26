احذر ولا تغفل تلك العوامل الثلاثة عند شرائك أي سيارة جديدة أو مستعملة

يمكننا جميعًا التفكير في أشياء واضحة يجب مراعاتها عند شراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، مثلاً قد يكون تفكيرك الأول هو البحث عن سيارة رخيصة الثمن، لذا فطبيعة الحال سوف يكون العامل الأساسي في شرائك للسيارة هو السعر، أيضا قد تتساءل عن عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة وحالة المحرك، وقد ترغب في الاطلاع على الحالة الداخلية للسيارة وهل يوجد بها تشققات أو علامات؟، ولكن هناك ثلاثة عوامل أساسية أخري نحذرك بشدة أن تغفل عنها عند شرائك لسيارة جديدة أو مستعملة حتى لا تندم بعد الشراء، فما هي تلك العوامل ولماذا يجب أن يتم وضعها في الاعتبار عند شراء السيارة؟ وما هي درجة تأثيرها على سعر السيارة ودرجة تحملها والتكلفة الفعلية لصيانة وتشغيل السيارة؟.

3 عوامل يجب وضعها في الاعتبار عند شراء سيارة

في هذا المقال سأقدم لك 3 من أكثر العوامل التي يتم إغفالها عند شراء سيارة مستعملة أو جديدة، ويجب عليك أن تضعها في اعتبارك في المرة القادمة التي تبحث فيها عن الشراء. ها هم:

تأثير نوع وحجم الإطارات

يمكن أن يؤثر حجم الإطارات التي تم تركيبها في السيارة التي تنوي شرائها بالإضافة إلى نوعها، على عدد من الأشياء الخاصة بسيارتك في المستقبل وهي:

جودة القيادة: يمكن أن تكون الإطارات السفلية أكثر صعوبة في القيادة، وذلك نظرًا لوجود مطاط أقل في الجدار الجانبي لامتصاص الصدمات والمطبات في الطريق.

الضجيج الذي تصنعه السيارة على الطريق: يمكن أن تكون الإطارات الجانبية المنخفضة أكثر ضجيجًا على الطريق ، فمثلاً الإطارات الكبيرة ذات الدفع الرباعي يمكن أن تحدث ضجيجاً أعلى مقارنة بإطارات سيارات الركاب العادية.

يؤثر حجم الإطارات بشكل كبير على تكلفة استبدال الإطارات في المستقبل و تكاليف الوقود أيضا.

تأثير نوع ناقل الحركة

هذا عامل آخر مهم للغاية وعادة ما يتم تجاهله عند شراء سيارة، عليك عند التفكير في نوع ناقل الحركة في السيارة التي تنظر إليها أن تضع في اعتبارك نوع القير ما بين ناقل حركة متغير باستمرار (CVT)، تلقائي عادي، قابض مزدوج أوتوماتيكي، ناقل الحركة اليدوي وغيرها، كل هذه الأنواع تتطلب أنواعًا مختلفة من الزيوت والفلاتر ولها أعمار افتراضية مختلفة، ولذلك فسوف تؤثر بالتأكيد على التكاليف المرتبطة بالصيانة، وجدير الذكر أن السيارات الأوتوماتيكية تستخدم وقودًا أكثر في المعتاد من نظيراتها اليدوية ولكن بنسبة بسيطة للغاية.

تأثير حجم المحرك ونوعه وسعته

يمكن أن يكون لحجم ونوع وسعة محرك السيارة تأثير كبير على التكاليف المستقبلية لقطع الغيار والصيانة، عليك أن تتساءل كم عدد الأسطوانات لديها؟ هل المحرك مزوّد بشاحن توربيني، فائق الشحن، مزدوج الشحنة، هل نوع الوقود المستخدم بنزين أم ديزل أم غاز أم هجين أم كهربائي؟، فكل هذا له تأثير على تكاليف الصيانة ، على سبيل المثال كلما زاد عدد الأسطوانات في المحرك زاد عدد الأجزاء التي سيستهلكها ، بالإضافة إلى ذلك فإن زيت المحرك المطلوب سواء من النوع أو عدد اللترات التي يحملها المحرك سيتغير بناءً على هذه العوامل أيضًا.

تكاليف الوقود

تتطلب المحركات ذات السعة الأكبر مع عدد أكبر من الأسطوانات مزيدًا من الوقود للتشغيل وبالتالي تزداد التكاليف، نوع الوقود المطلوب أيضًا يؤثر على التكاليف حيث تتطلب بعض المحركات وقودًا عالي الجودة، ومع ارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم فهذا بالتأكيد شيء يجب مراعاته عند شراء السيارة. لذا أنصحك في النهاية أن تحصل على معلومات تفصيلية حول عروض أسعار الصيانة الدورية للسيارة ونوع الوقود والمحرك وغيرها من العناصر التي سبق وتحدثنا عنها خلال موضوعنا،؛ لأنها تؤثر بشكل كبير على التكاليف المستقبلية التي تنتظرك بعد امتلاك السيارة.