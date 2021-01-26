أفضل سيارة عائلية 2021 سعر ومواصفات سيارة كيا تيلورايد موديل 2021

سعر ومواصفات سيارة كيا تيلورايد الرائعة موديل 2021 أفضل سيارة عائلية 2021، دائما ما تتنافس الكثير من شركات السيارات حول العالم لتحقيق الانفراد الحصري بفئة سيارة تُخصص على أنها الأفضل من نوعها، وبالتالي تُحقق المبيعات الأكثر خلال العام، واليوم سنتناول سيارة عائلية أجمع الكثير على أنها من أبرز السيارات وأفضلها لعام 2021 وهي كيا تيلورايد، كما يميزها أيضا السعر المتميز مقارنة بالمواصفات الرائعة التي لا حصر لها، ومن ناحية السيارات العائلية فالكثير منا لا يفكر في سيارة للعمل أو التنزه الشخصي، بل أيضا يٌفكر بالعائلة فيحتاج لسيارة كبيرة الحجم تُعتبر سيارة العُمر تمتد لسنوات عديدة، وهو ما يتوافر في سيارة كيا تيلورايد موديل 2021.

كيا تيلورايد موديل 2021 أفضل سيارة عائلية

حديثنا اليوم عن سيارة أجمع الكثير أنها أفضل سيارة عائلية لهذا العام وهي كيا تيلورايد 2021 فئة EX ذات النصف فل، سنتناول الحديث عنها تفصيلا من جهة المواصفات الداخلية والخارجية وتجهيزات الأمان بالسيارة، مع توضيح سعر فئة EX من كيا تيلورايد في السعودية.

مواصفات سيارة كيا تيلورايد 2021

سيارة كيا تيلورايد 2021 فئة EX نص فل تأتي بقير أوتوماتيك ست سرعات، ومُحرك 3800 سي سي يمنحك قوة 295 حصان بنظام دفع رباعي، وعن المواصفات الأمامية للسيارة سنلاحظ تطعيمات كروم من الأمام وعند النوافذ والمرايات أيضا وتمنحك المرايات إشارات كهربائية والنقطة العامية وتحتوي على إضاءة نهارية، إضاءة كشافات الضباب LED والباقي هالوجيني، السيارة بها رادار وأربعة حساسات أمامية وتتميز بقيادة آلية شبه ذاتية، مقاس الجنوط في سيارة كيا تيلورايد 2021 هي 20 إنش ألومنيوم من الداخل.

أما إذا نظرنا إلى المواصفات والتجهيزات الخلفية في كيا تيلورايد 2021، فسوف نجد أن الإضاءة LED بالكامل ونرى كشافات ضباب بالخلف وأربعة حساسات وكاميرا خلفية، شنطة السيارة كهربائية بمساحة تخزين مُتسعة جدا بها إضاءة داخلية LED كما يمكنك من خلالها طي مقاعد الصف الثالث يدوي والثاني إلكتروني، مقاعد السيارة جلدية وكذلك الدركسيون.

سيارة كيا تيلورايد 2021 لديها إمكانية التحكم في الزجاج Auto لجميع الركاب وكذلك التحكم في المرأة كهربائياً، أما التحكم في القيادة فهو يدوي بالكامل به مُثبت سرعة ذكي، مع إمكانية التحكم في التكييف بسهولة وفي شاشة العدادات، الشاشة الوسطية مقاسها 10.25 إنش وللسيارة مساحة تخزين مُتسعة من الداخل، صرفية الوقود بالسيارة كل لتر يمنحك إمكانية مشي 11.3 كيلو متر ونوع البنزين المُستخدم 91، تتوفر كيا تيلورايد 2021 في السعودية بسعر 180.490 ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المُضافة وضمان السيارة يصل إلى 100 ألف كيلو متر أو خمس سنوات أيهما أسبق.