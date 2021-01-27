سامسونغ تكشف عن مفتاح رقمي للسيارة

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,27 كانون الثاني (يناير) 2021 - 15:57
يبدوا أن التكنولوجيا الحديثة تتجه هذا العام إلى مفتاح السيارة الرقمي Digital Key، فبعد أن أعلنت شركة بي إم دبليو مؤخرا عن تطوير ومدج المفتاح الرقمي مع الهاتف الذكي، بالاشتراك والتعاون مع 80 شركة من كبار شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات، لحقتها شركة سامسونغ، التي أعلنت عن توسيع نطاق خدماتها "Smart Things" " الأشياء الذكية" بالمفتاح الرقمي "Digital Key" للسيارة.
سامسونغ تطور مفتاح رقمي للسيارة
وقالت سامسونغ إن خدمات الأشياء الذكية التي تتيح إمكانية التحكم في تجهيزات المنزل الذكي، ستتيح أيضاً إمكانية التحكم في السيارة المتصلة عبر تطبيق الهاتف الذكي، ومن خلال دمج هذه الخدمات في نظام التشغيل جوجل Android Automotive يمكن على سبيل المثال استدعاء معلومات خاصة بسيارته، أو تحرير أقفالها عن بعد أو فتح بوابة المرآب أوتوماتيكياً عند اقتراب السيارة منها أو تحرير أقفال أبواب السيارة عندما يقترب المرء منها ومعه الهاتف الذكي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
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