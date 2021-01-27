فيديو بي إم دبليو تستعد لإطلاق سيارة i4 المتطورة

نشرت بي إم دبليو BMW فيديوهات ومعلومات عن سيارة i4 الجديدة التي ستكون من بين أكثر السيارات تميزا وتطورا، السيارة الجديدة من الصانع الألماني ستأتي بهيكل سيدان، يتميز بزجاج شفاف يمتد على كامل طول السقف ما بين الزجاجين الأمامي والخلفي.

i4 سيارة جديدة متطورة من بي إم دبليو

ومن الداخل ستزود سيارة i4 بمقاعد جلدية رياضية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى واجهة قيادة مجهزة بشاشات كبيرة تعمل باللمس، وستتمتع السيارة بمعدلات تسارع كبيرة، وبثبات ممتاز على المنعطفات، فضلا عن أنظمة تعليق تمتص الاهتزازات.

محرك كهربائي قوي يولد 500 حصان

وتأتي سيارة بي إم دبليو الجديدة بأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا، وبمحركات كهربائية قوية تولد 500 حصان، وببطاريات متطورة تكفيها لتقطع 600 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.