المواعيد المضبوطة لـ صيانة السيارة في السعودية

صيانة السيارة لها مواعيد مضبوطة سواء كان للمحرك أو للأدوات الأخرى لأن جميع القطع الموجودة بالسيارة لها عُمر افتراضي لابد من معرفته، ومراعاة تغييرها حتى لا تصاب السيارة بمجموعة من الأعطال. في هذا التقرير سننشر جميع المواعيد الخاصة بـ صيانة السيارة حتى تستطيع المحافظة على السيارة بصورة جيدة وتضمن السلامة الكاملة لها أثناء قيادتك بإذن الله تعالى.

المواعيد المضبوطة لـ صيانة السيارة

صيانة المحرك الزيت: وفق استخدام السيارة عليك أن تغير زيت المحرك في وقت يكون أكثر بكورًا حتى لا تزيد من تحميلك عليها لأن زيادة التحميل على المحرك يؤدي إلى زيادة من حرق زيتها بصورة سريعة، وبصفة عامة يوصي الخبراء أن تستخدم زيت ذو كفاءة عالية وفق الموديل الخاص بالسيارة ونوعيتها، وعادة والمشهور بين قادة السيارات فعادة كل خمسة آلاف كيلومتر، أو تسعة آلاف كيلومتر وفق نوعية الزيت الخاصة بك.

تغيير فلتر زيت المحرك الخاص بالسيارة: عليك أن تغير فلتر الزيت بصورة متجددة أي مرتين تقريبًا، وعليك أن تعلم أن فلتر الزيت يتم تصميمه حتى تزيل جميع الملوثات من زيت المحرك، أو زيت ناقل الحركة أو ما يسمى الغيارات، وكذلك فلتر الزيت يساعد على إزالة التلوث من زيت التشحيم أو الزيت الهيدروليكي. ولك أن تعلم عزيزي سائق السيارة أن عمر فلتر الزيت الافتراض هو 6 شهور أو كل عشرة آلاف كيلومتر.

تغيير فلتر الهواء: عليك أن تقوم بتغيير فلتر الهواء كل عشرين إلى ثلاثين ألف كيلومتر، ولتعلم أن فلتر الهواء هو الفلتر المسؤول عن دخول الهواء النظيف حتى يحرق الوقود ( البنزين ) الموجود في السيارة، ولابد من تنظيف الفلتر لو اسند بسبب الأتربة، أو أوساخ تصيبه ولكن من الأفضل أن تقوم بتغييره.

تغيير الإطارات الخاصة بالسيارة : إذا ما كانت السيارة ذات جودة مرتفعة فإن موعد تغيير إطار السيارة يختلف بصورة كبيرة، فمن الأفضل أن تقوم بتغييرها كل أربعين إلى خمسين ألف كيلومتر، وبالنسبة للإطار إذا ما كانت جودته منخفضة فهناك توصية أن يتم تغييره بعد عشرة آلاف كيلومتر، وعليك أن تحرص على أن تتفقد إذا ما كانت الإطارات مستقيمة وموازاتها مع بعضها البعض كل عشرين إلى ثلاثين ألف كيلومتر.

متابعة لـ مواعيد صيانة السيارة

موعد تغيير زيت الفرامل: وبالنسبة للموعد الخاص بتغيير زيت الفرامل فهو نفس الحال مع زيت المحرك عليك أن تغير زيت الفرامل وفق ما تنصح به شركة تصنيع السيارة، وهو يتم تغييره كل 5 أعوام، وليس من الضرر أن يتم الكشف عليه بصورة سنوية أو كل عامين حتى تتأكد من أنه لم يصبه أي مشاكل أو أعطال، وإذا ما كان يحتاج لأن يتم تغييره بسبب استخدام الفرامل.

تغيير نظام التبريد: عليك أن تقوم بتغيير هذا النظام كل أربعين إلى ستين ألف كيلومتر، وعليك أن تعلم أن نظام التبريد هو النظام الذي يحافظ على درجة حرارة السيارة بصورة مستقرة في ظل الأجواء المختلفة سواء كانت حارة أو باردة، فمع مرور الوقت يفقد السائل الخاص بالتبريد الخواص الخاصة به والقدرة على أن يظل محرك السيارة ( الموتور ) بارد، لذلك لابد من أن يتم تفريغه ويتم بعد ذلك تنظيفه ويتم إعادة التعبئة مرة أخرى بصورة جديدة.

زيت الأوتوماتيك: إذا ما كانت سيارتك أوتوماتيك فلابد من تغيير زيت «الجيروبوكس» لأن هذا يسهل من عصا «الفيتيس» والتروس الداخلية الخاصة به بتوازيها مع الموتور، لابد من تغييره بعد ستين ألف كيلومتر، وفي حالات متعددة ينصح بأن يتم استخدام السيارة بعد أن تقطع أربعين ألف كيلومتر.

شمعات الاحتراق: بالنسبة لهذه الشمعات فهو شيء من المهم جدًا لأنه عامل يساعد على احتراق البنزين داخل الموتور لذلك لابد من أن تتفقده بصورة دورية وأن تقوم بتغييرها كل ثلاثين إلى ستين ألف كيلومتر وفق الحد الأقصى.