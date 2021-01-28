سعر النترا 2021 في السعودية ومواصفات الجيل الجديد

سعر النترا 2021 في السعودية الحقيقي حيث يُعتبر سعر هيونداي النترا 2021 مناسب جدًا بالمقارنة مع السيارات بنفس المواصفات ذات الفئة السعرية الأعلى، هي سيارة هيونداي أفانتي الجديدة التي تأتينا من شركة هيونداي الكورية التي بدأت إنتاج هذا الإصدار منذ عام 1990 ولم تتوقف حتى يومنا هذا عن تقديم تلك السيارة المميزة والتعديل فيها لتصل إلى أفضل سيارة في المملكة العربية السعودية.

سعر النترا 2021 في السعودية

نظرًا لتميز هيونداي النترا 2021 الكبيرة تأتينا بأكثر من سعر طبقًا لـ مواصفات السيارة، ويتم التجديد تبعًا للآتي:

لون السيارة: في حال زيارة شراء لون مُعين من السيارة يزداد سعر السيارة المطلية بهذا اللون وبالمقابل ينخفض سعر السيارة بالألوان الأخرى.

في حال زيارة شراء لون مُعين من السيارة يزداد سعر السيارة المطلية بهذا اللون وبالمقابل ينخفض سعر السيارة بالألوان الأخرى. الملحقات: قامت شركة هيونداي النترا بتوفير باقة مميزة من الإضافات التي توجد في نسخة وقد لا توجد في الأخرى، ويعتبر السعر أهم العوامل التي تحدد الملحقات.

قامت شركة بتوفير باقة مميزة من الإضافات التي توجد في نسخة وقد لا توجد في الأخرى، ويعتبر السعر أهم العوامل التي تحدد الملحقات. محرك السيارة: تعمل السيارة بالمحرك هايبرد التي تتميز باستهلاكها المنخفض من الوقود على عكس السيارات في نفس الفئة السعرية.

سعر النترا 2021 ستاندر

يُفضل الكثيرين اقتناء سيارة هيونداي النترا في السعودية وتبدأ الأسعار من 66 ألف ريال سعودي وتصل إلى 75 ألف ريال سعودي طبقًا للطراز وسعة المحرك.

سعر النترا فل كامل 2021

من أفضل السيارات التي يمكن الحصول عليها نجدها في السعودية بسعر 93 ألف ريال سعودي وتوفر تجربة مميزة أثناء القيادة ومستوى عالي من الأمان.

مواصفات النترا 2021 في السعودية

تم تصميم السيارة على يد البلجيكي لوك دونكيرفولك ومن ثم تم تجميع السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ لذلك تأتي بمواصفات قياسية تتمثل فيما يلي:

هيكل سيدان خارجي من النوع المدمج ويبع طولها 4.6 متر مع عرض 1.8 متر وارتفاع 1.4 متر.

مع عرض 1.8 متر وارتفاع 1.4 متر. اربع أبواب جانبية ونُخبة من أفضل الألوان منها الأحمر، والأزرق، والرمادي.

تحتوي على 5 مقاعد وصندوق خلفي كبير تصل سعته إلى 396 لترًا .

. أنظمة أمان تُشعرك بالاطمئنان خاصةً مع كاميرا الرؤية الخلفية.

وبذلك تعرفنا على سعر النترا 2021 في السعودية علمًا بأنه تم تصنيف السيارة من قبل معهد تأمين السلامة العالمي بكونها سيارة عالية الأمان ذات مواصفات قياسية بسعر مناسب جدًا.