سعر ومواصفات رنج روفر ايفوك 2021 في السعودية

سعر رنج روفر ايفوك range rover evoque ، وتُعرف بكونها سيارة دفع رباعية ذات طراز رياضي كبير تابعة إلى مجموعة جاكوار لاند روفر، ومع تعدد إصدارات السيارة الأولى للعائلة السُّعُودية، بات من الضروري معرفة سعر ومواصفات قبل شراؤها؛ وذلك للمقارنة بين الإصدارات الأخرى والحصول على أفضل سيارة مُناسبة متطلباتك اليومية.

مواصفات رينج روفر إيفوك

تأتي السيارة مع ناقل للحركة من النوع أوتوماتيكيي الذي يعمل النمط SUV المطور وبقوة مُحرك توربيني تصل إلى 250/6500 حصان لكل لفه في الدقيقة يحتوي على 9 سرعات.

حجم صغير نسبيًا لسيارات روفر الشهيرة ولكنه قوي جدًا حيث صممت فولفو بنظامي محرك الأول 187 حصان، والثاني 248 حصان ينتج عنه معدل سرعة من الصفر حتى 60 ميل في الساعة بدايةً من 6.1 ثانية.

توفر وسائد هوائية للسائق والركاب التي تزيد من مُعدل الأمان، أما عن نظام الفرامل فهو من النوع ASB المطور.

نجد فَتْحَة سقف بطراز بانوراما تعمل بالكهرباء مع توفر الفوانيس الأمامية والخلفية أيضًا بطراز مميز.

ومن السيارات الحديثة النترا 2021 ذات المواصفات المميزة للجيل الجديد.

مميزات رنج روفر ايفوك range rover evoque

تحتوي على باقة من المميزات التي تجعلك لا تتردد في شراؤها الآن، ومن أهما ما يلي:

هي إصدار مختلف تمامًا خاصةً في الحجم عن الجيل الأول وبالرغم من ذلك هي إصدار مميز وجذاب للغاية مع خطوط أنيقة تم رسمها بدقة تُثير إعجاب الجميع.

مزيجًا بين الفيلار و الرانج روفر من الإصدار الأول حيث تجمع بين تميز السيارتين؛ لذلك نجد لاند روفر بـ 3 شاشات واحدة تقع في لوحة العدادات والثانية للترفيه في لوحة القيادة بالمنتصف أما الثالثة تقع في أسفل المكيف.

كما تتميز بمساحة أكبر من الخلف؛ وذلك نظرًا لزيادة طول قاعدة العجلات عن الجيل الأول مما سبب أيضًا زيادة حجم صندوق الأمتعة 10% أكثر.

سعر رنج روفر ايفوك range rover evoque

في الواقع بالرغم من تميز لاند روفر إيفوك الجديدة إلا أن المحركات أصلية زادت فقط الأسعار طبقًا للمحرك المستخدم من حيث القوة، وتبدأ الأسعار من 216.332 ريال سعودي.

وطبقًا للإحصائيات تستحق لاند روفر رنج روفر إيفوك 2021 السعر حيث تُقدم تصميمًا فخم وامكانيات مميزة في سيارات تُباع في فئة سعرية أعلى بكثير.