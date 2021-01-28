وفر نصف استهلاكك من البنزين في سيارتك بتلك الطريقة وبدون تكلفة

وفر نصف استهلاكك من البنزين الذي تستخدمه في سيارتك وبطريقة بسيطة ودون الحاجة لدفع أموال، حيث نتناول اليوم أهم عامل يؤثر بشكل أساسي على توفير استهلاك البنزين، ولأن الكثيرين من عشاق السيارات يتجنبون شراء بعض السيارات رائعة المواصفات ذات صرفية الوقود العالية، ويتجهون نحو شراء السيارات ذات الاستهلاك المنخفض للوقود، فسوف نقدم لك حلول رائعة لتلك المشكلة لو قمت باتباعها قد توفر لك ريالات عديدة شهريا، وما سنتناوله اليوم هو طريقة توفير استهلاك البنزين في سيارتك بفكر علمي جديد، وذلك مع تحسين أداء السيارة وذلك بدون أي تكلفة.

طريقة توفير نصفالبنزين في سيارتك

حديثنا اليوم عن عامل من أهم عوامل توفير البنزين في السيارة والذي يُسمى مايسترو السيارة، موضوعنا اليوم عن حساس الشكمان auto sensor حيث أن وظيفته هو التعرُف على العادم الخارج من السيارة وتوضيح ذلك للكمبيوتر، والذي لا يمكنه التعرف على الأشياء بكل تأكيد ويأتي هنا دور حساس الشكمان، حيث أن نسبة الجزئ المضبوطة هي 1 جزئ من البنزين مع 14 جزئ من الهواء، وفي حالة زيادة البنزين إلى جُزيئين أو ثلاثة جزيئات نرى خروج عادم دخان أسود اللون والذي يعني بنزين لم يتم حرقه بشكل مضبوط، فبدلا من خروع ثاني أُكسيد الكربون يتحول إلى دخان أُكسيد الكربون ومن المعروف أنها أكاسيد سامة، إذن ما هي الطريقة التي سنتبعها لضمان توفير البنزين في السيارة.

ما نلاحظه مع مرور الوقت هو زيادة استهلاك السيارة للبنزين، على سبيل المثال نرى أن 58 لتر بنزين يصلح لسير السيارة 250 أو 260 كيلو متر ولهذا الاستهلاك مرتفع جدا ورغم ذلك لم تُضئ لمبة الأعطال لعدم تجاوزها الحد المسموح، وحل ذلك الأمر هو خروج حساس الشكمان وتنظيفه وإزالة ترسُبات الكربون المتواجدة عليه وسنلاحظ نتيجة هلامية كأن السيارة رجعت جديدة مرة أُخرى، سنرى أن تانك السيارة الذي كان يمنحك فرصة السير حتى 58 كيلو متر أصبح بعد ذلك يمكنك السير به حتى 599 كيلو متر وبدون أي حاجة لأموال، وسنتناول طريقة تنظيف حساس الشكمان لتوفير استهلاك الوقود.

طريقة تنظيف حساس الشكمان وإزالة الكربون منه

باستخدام ذراع عزم 22 يتم فك رُباط حساس الشكمان، وفور استخراجه سنلاحظ ترسب الكثير من الكربون به والذي يظهر باللون الأسود، وباستخدام ال Cleaner الخاص يتم حقنه في كُل فتحه من فتحات الحساس بضغط عالي، ثم إستخدام حجر به سلك فرشاة ناعمة ويتم بشكل دائري تنظيف حساس الشكمان به من الداخل والخارج والجزء العلوي والسفلي أيضا، ثم إستخدام ال Cleaner وحقنه مرة أُخرى وسنلحظ خروج الكثير من ترسبات الكربون ثم إستخدام ضغط هواء عالي لتناثر الترسبات من الحساس، ثم يتم تركيب الشكمان مرة أُخرى باستخدام زراع العزم وسنلاحظ تغيير جذري بشكل فوري للسيارة وانخفاض كبير في استهلاك الوقود.