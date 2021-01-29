دودج تشارجر 2021 أسعار جميع فئاتها في السعودية والإمارات الأسرع علي الإطلاق

دودج تشارجر 2021 ، الإصدار الأقوى علي الإطلاق والأسرع فهي النسخة الأشرس من نوع سيارة سيدان قوة وثبات وسرعة فائقة اليوم عزيزي القارئ سوف نتعرف على أسعار جميع فئات DODGE CHARGER فهي لها فئات كثيرة سوف نسرد لكم من خلال السطور القليلة القادمة سعر جميع الفئات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فتابعوا معي.

جارجر SXT Base 2021 3.6L سعر السيارة تتراوح بين 121.275 ريال سعودي حتي 121.860 ريال سعودي.

سعر السيارة تتراوح بين 121.275 ريال سعودي حتي 121.860 ريال سعودي. DODGE CHARGER GT 2021 3.6L سعر السيارة تراوح بين 145.900 ريال سعودي حتي 145.625 ريال سعودي.

سعر السيارة تراوح بين 145.900 ريال سعودي حتي 145.625 ريال سعودي. دودج جارجر SXT PLUS 2021 3.6L سعر السيارة يتراوح بين 151.870 ريال سعودي حتي 152.460 ريال سعودي.

سعر السيارة يتراوح بين 151.870 ريال سعودي حتي 152.460 ريال سعودي. DODGE CHARGER R/T 2021 5.7L سعر السيارة تتراوح بين 158.190 ريال سعودي حتي 158.300 ريال سعودي.

سعر السيارة تتراوح بين 158.190 ريال سعودي حتي 158.300 ريال سعودي. جارجر 2021 بريميوم GT 3.6L سعر السيارة يتراوح بين 172.900 ريال سعودي حتي 173.250 ريال سعودي

سعر السيارة يتراوح بين 172.900 ريال سعودي حتي 173.250 ريال سعودي دودج جارجر بريميوم 2021 R/T 5.7L سعر السيارة يتراوح بين 181.050 ريال سعودي حتي 181.235 ريال سعودي.

سعر السيارة يتراوح بين 181.050 ريال سعودي حتي 181.235 ريال سعودي. دودج 2021 بريميوم SXT 3.6L سعر السيارة يتراوح بين 172.900 ريال سعودي حتي 173.250 ريال سعودي

سعر السيارة يتراوح بين 172.900 ريال سعودي حتي 173.250 ريال سعودي DODGE CHRGER SCATPACK 2021 R/T 6.4L سعر السيارة يتراوح بين 208.800 ريال سعودي حتي 209.050 ريال سعودي.

سعر السيارة يتراوح بين 208.800 ريال سعودي حتي 209.050 ريال سعودي. دودج تشارجر 2021 هيلكات SRT REDEYE 6.2L الأفضل والأسرع في فئات دودج سعرها يتراوح بين 285.000 ريال سعودي حتي 286.000 ريال سعودي.

أسعار فئات دودج تشارجر 2021 في المملكة العربية السعودية

مواصفات دودج هيلكات ريد اي قوة تسارع من 0 إلي 100 كم/ساعة في 3 ثوان فقط.

جارجر SXT Base 2021 3.6L سعر السيارة تتراوح بين 109.675 درهم إماراتي حتي 109.860 درهم إماراتي.

سعر السيارة تتراوح بين 109.675 درهم إماراتي حتي 109.860 درهم إماراتي. DODGE CHARGER GT 2021 3.6L سعر السيارة تتراوح بين 124.500 درهم إماراتي حتي 124.900 درهم إماراتي.

سعر السيارة تتراوح بين 124.500 درهم إماراتي حتي 124.900 درهم إماراتي. دودج جارجر 2021 GTS 3.6L سعر السيارة تتراوح بين 139.500 درهم إماراتي حتي 139.900 درهم إماراتي.

سعر السيارة تتراوح بين 139.500 درهم إماراتي حتي 139.900 درهم إماراتي. DODGE CHARGER R/T 2021 5.7L سعر السيارة تتراوح بين 149.500 درهم إماراتي حتي 139.900 درهم إماراتي.

سعر السيارة تتراوح بين 149.500 درهم إماراتي حتي 139.900 درهم إماراتي. دودج تشارجر 2021 DAYTONA 392 5.7L سعر السيارة يتراوح بين 159.500 درهم إماراتي حتي 159.900 درهم إماراتي.

سعر السيارة يتراوح بين 159.500 درهم إماراتي حتي 159.900 درهم إماراتي. دودج جارجر 2021 هاي لاين R/T 6.4L سعر السيارة يتراوح بين 169.400 درهم إماراتي حتي 169.900 درهم إماراتي.

سعر السيارة يتراوح بين 169.400 درهم إماراتي حتي 169.900 درهم إماراتي. دودج تشارجر 2021 هيلكات SRT REDEYE 6.2L الأفضل والأسرع في فئات دودج سعرها يتراوح بين 314.900 درهم إماراتي حتي 315.100 درهم إماراتي.

أسعار فئات DODGE CHRGER 2021 في الإمارات العربية المتحدة

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا جميع فئات دودج تشارجر 2021 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جميع الأسعار شاملة الضريبة، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.