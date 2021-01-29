دودج تشارجر 2021 بالسعودية والأمارات بأسعارها وفئاتها الجديدة بالكامل

دودج تشارجر 2021 ونستعرض اليوم السيارة الجديدة لهذا العام داخل الملكة العربية السعودية وكذلك في دولة الأمارات حيث سنعرض الأسعار الخاصة بالسيارة وفئاتها المختلفة سيارة دودج تشارجر فهذه السيارة تم إصدارها هذا العام والتي تتميز بهيكل قوي وذات سرعة أعلي عن فئاتها السابقة كما أن السيارة تعرض في دودج السعودية أيضاً بالمواصفات الخليجية التي اعتادت عليها المملكة العربية السعودية فيما يصدر لها من سيارات داخل المملكة بوجه خاص وعلي مستوي الخليج بوجه عام سيارة جارجر الفئة الجديدة لهذا العام وهي تسمي سيارة سيدان التي تمتاز بالسرعة الفائقة ، كذلك سوف نعرض اليوم دودج تشارجر 2021 سعر خاص بها سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في الأمارات .

الفئة الأولي من السيارة وسعرها يبدأ من مائة واحد وعشرون ألف ريال ومائتان خمسة وسبعون وتصل سعرها إلي مائة واحد وعشرون ألف ريال سعودي و ثمانية وستون وهي سيارة جارجر فئة SXTBASE 2021 3.6L . الفئة الثانية من السيارة وسعرها يبدأ من مائة خمسة وأربعون ألف وتسعمائة ريال سعودي ويصل السعر إلي مائة خمسة وأربعون ألف ستمائة خمسة وعشرون ريال سعودي وهي فئة DODGE CHARGER GT 2021 3.6L . الفئة الثالثة من السيارة وسعرها يبدأ من مائة ثمانية وخمسون ألف ومائة وتسعون حتي مائة اثنان وخمسون ألف أربعمائة وستون ريال سعودي وهي فئة سيارة جارجر SXTPLUS 2021 3.L . الفئة الرابعة من السيارة وسعرها يبدأ من مائة اثنان وسبعون ألف وتسعمائة وتصل إلي مائة واثنان وسبعون ألف مائتان وخمسون ريال سعودي وهي من فئة سيارة تشارجر GT3.6 2021 بريميوم . الفئة الخامسة من السيارة وسعرها يبدأ من مائة واحد وثمانون ألف وخمسون ريال سعودي وتصل إلي مائة واحد وثمانون ألف مائتان خمسة وثلاثون ريال سعودي وهي فئة DODGE CHARGER RT 5.7L 2021 . الفئة السادسة من السيارة وسعرها يبدأ من مائة اثنان وسبعون ألف وتسعمائة وتصل إلي سعر مائة ثلاثة وسبعون ألف مائتان وخمسون ريال سعودي وهي فئة سيارة دودج تشارجر SXT 3.6 L بريميوم الفئة السابعة من السيارة وسعرها يبدأ من مائتان وثمانية ألف وثمانمائة ويصل سعرها إلي مائتان وتسعة ألف وخمسون ريال سعودي وهي من فئة دودج تشارجر 2021 SCATPACK R.T 6.4L . الفئة الثامنة من السيارة تبدأ سعرها من مائتان وخمسة وثمانون ألف وتصل إلي مائتان ستة وثمانون ألف ريال سعودي وهي من فئة DODGE CHARGER SRT REDEYE 6.2 L .

دودج تشارجر 2021 والأسعار الخاصة بها داخل المملكة العربية السعودية :-دودج تشارجر 2021 في السعودية وتم طرحها منذ بداية العام الحالي :-

تم طرح السيارة الجديدة لعام 2021 في المملكة العربية السعودية بفئاتها الثمانية كما تم ذكرها ولكل سيارة من DODGE CHARGER لها المواصفات الخاصة بها وذلك ما جعل الأسعار متفاوتة ما بين الفئة والأخري من السيارات كذلك الفئة الجديدة لهذا العام 2021 تم طرحها بألوان عديدة حتي يتثنى لعشاق سيارة جارجر الاختيار من فئات الألوان المطروحة وكذلك الاختيار ما بين الفئة والأخري من حيث السعة الليترية للموتور وما يشمل الشكل الخارجي للسيارة كذلك أيضاً الخصائص الموضوعة في كل فئة من فئات سيارات دودج السعودية المتاحة بمحافظات عديدة علي مستوي المملكة .

دودج جارجر وما يميز السيارة من مواصفات خاصة تم وضعها بها لهذا العام :-

تم التصميم الخاص بسيارة دودج جارجر الجديد كلياً لهذا العام من الشركة المنتجة بتصميم فريد ومذهل أيضاً فعندما تقع الأنظار عليها يتم خطفها من أول وهلة لأن سيارة جارجر ذات تصميم فريد وهذا ما أعتادت عليه الشركة المنتجة بأن يتم أصدار السيارة كل عام بشكل متنوع في قوة السيارة وهيكلها الخارجي والإضافات التي يتم وضعها في دودج جارجر من تقنية خاصة بالتكنولوجيا الحديثة .

الفئة الأولي من السيارة يبدأ سعرها من ثلاثمائة وتسعة عشر ألي وتسعمائة درهم وتصل إلي ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ومائة درهم أماراتي وهي من فئة سيارة جارجر SRT REDEYE 6.2 L HELCAT .

الفئة الثانية من السيارة يبدأ سعرها من مائة تسعة وستون ألف وأربعمائة درهم وتصل سعرها إلي مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة درهم أماراتي وهي من فئة R.T 6.4L سيارة تشارجر .

الفئة الثالثة من السيارة يبدأ سعرها من مائة تسعة وخمسون ألف درهم ويصل سعرها إلي مائة تسعة وخمسون ألف وتسعمائة درهم أماراتي وهي من فئة DAYTONA 392 5.7 L من فئة سيارة DODGE CHARGER .

الفئة الرابعة من السيارة سعرها يبدأ من مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة درهم أماراتي ويصل إلي مائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة درهم وهي من فئة سيارة جارجر RT 5.7 RL .

الفئة الخامسة من السيارة يبدأ سعرها من مائة وتسعة وثلاثون ألف درهم وخمسمائة ويصل السعر إلي مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة درهم أماراتي وهي فئة دودج جارجر GTS 3.6 L .

سعر دودج تسارجر في الأمارات العربية المتحدة بمواصفات خليجية :-

دودج تشارجر 2021 وتم أستعراض الأسعار التي تخصها من داخل المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات وربما هذه الأسعار تتفاوت سواء بالصعود أو بالهبوط حسب كل دولة من دول الخليج وذلك يتوقف علي حسب سعر صرف العملة المحلية وما يقابلها من العملة الخاصة ببلد الصنع وتفاوت فرق سعر الصرف كذلك تحديد السعر الإجمالي للسيارة يتوقف أيضاً علي هيئة الموانئ والمنافذ الحدودية علي ما يتم تحديده من أسعار الاستيراد داخل كل دولة .