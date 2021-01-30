عرض أسرع سيارة في العالم للبيع

عرض البريطاني إيان وورهورست شركة جرافتون إل.إس.آر البريطانية، التي طورت أسرع سيارة في العالم للبيع، وهي السيارة بلود هوند إل.إس.آر التي تصل سرعتها إلى 628 ميلاً في الساعة.

أسرع سيارة في العالم للبيع

السيارة بلود هوند إل.إس.آر سجلت هذا الرقم القياسي خلال اختبارها في مضمار للسرعة في جنوب أفريقيا العام الماضي، وقد قرر إيان وورهورست صاحب السيارة وصاحب مشروع تطوير سيارات فائقة السرعة، قرر عرض السيارة والشركة المطورة لها للبيع أيضا.

استثمار بنحو 11 مليون دولار

وقال وورهورست إن مشروعه يستهدف الوصول بسرعة السيارة إلى 800 ميل في الساعة وهو ما يحتاج إلى استثمار بقيمة 10.9 مليون دولار لتجهيز السيارة للوصول إلى هذه السرعة.

الهدف 1000 ميل في الساعة

التكلفة الإجمالية للمشروع مازالت غير معروفة وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، التي قالت سيكون على فريق العمل في المشروع تحليل البيانات وتقييم ما إذا كانت السيارة تحتاج إلى تغييرات من أجل الوصول بسرعتها إلى 1000 ميل في الساعة وهو الهدف النهائي لمشروع تطوير السيارات ذات السرعات الفائقة.