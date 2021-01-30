مواصفات سيارة سانج يونج كوراندو أفضل سيارة كورية لعام 2021 وسعرها في السعودية، نقدم لك اليوم تغطية هامة لواحدة من أهم السيارات الكورية من الفئة الجديدة لعام 2021 وهي سيارة سانج يونج كوراندو 2021، حيث بدأ تاريخ سانج يونج منذ عام 1954 سيارة كورية كانت تقوم بتصدير سياراتها للولايات المتحدة، وسنتناول اليوم تفصيلا الحديث عن المواصفات الداخلية والخارجية من قير وماكينة إلى إضاءات وحساسات وجنوط وغيرها من تجهيزات السيارة، حيث إن مزايا السيارة الكورية الجديدة كثيرة ومتعددة رغم أن سعرها يعتبر في المُتناول مُقارنة بإمكانياتها، وهذا ما يبحث عنه جميع عشاق السيارات الرياضية والأنيقة .

سانج يونج كوراندو أفضل سيارة كورية 2021

تتميز سيارة سانج يونج كوراندو 2021 بماكينة 4 سلندر سعتها 1.5 لتر مع تيربو لتمنحك قوة 163 حصان، تحتوي الماكينة على تقنية ألمانية ونظام الدفع أمامي، عزم الدوران في السيارة يبلغ 280 نيوتن.متر مع قير أوتوماتيكي 6 سرعات، صرفية الوقود جيدة بالنسبة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدام وتصل إلى 14.7 كيلو متر /لتر، وعن نوع بنزين السيارة فهو 91 وتبلع سعة خزان الوفود 47 لتر.

سعر ومواصفات سيارة سانج يونج كوراندو موديل 2021

تتصف السيارة من الأمام بإضاءات هالوجين مُكحلة ومُطعمة بالكروم مع أربعة حساسات أمامية، مقاس الجنوط 17 إنش بنظام دفع أمامي، وتتميز بإشارات على المرأة مع خاصية الطي بشكل أوتوماتيكي، كما أن نظام التحكم في الزجاج أوتوماتيكي مع التحكم في الحساسات والإنارة الداخلية والخارجية، وعن إضاءة السيارة من الخلف فهي LED مع هالوجين وخط من الكروم بالإضافة إلى كشافات ضباب وإشارات الريوس وأربعة حساسات خلفية، تتميز سيارة سانج يونج كوراندو 2021 من الداخل بلون رائع مزيج بين الأسود والبيج ومقبض الأبواب من الدخل من الكروم.

تتميز السيارة بمُثبت سرعة وعداد 220 وشاشة صغيرة بلوتوث وتكييف وسماعات إمكانية التحكم من خلال الدركسيون، كما أن تطعيمات السيارة من الداخل تتميز بالكروم المطفي لتعطي مظهر رائع وجذاب، تتميز سانج يونج 2021 أيضا بفتحات 12 فولت ومخرج USB وشاحن تايب سي، يُميز السيارة الأناقة والصلابة فهي سيارة رياضية عملية طويلة العمر ذو مظهر جذاب ورائع، يبحث عنه جميع عشاق السيارات وخاصة فئة سيارات الدفع الرباعي.

أنظمة الأمان في السيارة

تتمتع سانج يونج كوراندو 2021 بأنظمة سلامة متعددة ومنها على سبيل المثال وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الأمامي، نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) مع توزيع قوة الفرامل إلكترونياً ومساعدة الفرامل، خاصية منع الحركة وجرس الإنذار وأقفال الأبواب الإلكترونية، ومن أنظمة السلامة الاختيارية أجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية والخلفية، مساعد الركن، كل هذا ويتم تداول السيارة بسعر يبدأ من 63 ألف ريال فقط في السوق السعودي للسيارات.