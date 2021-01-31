تشارجر هيلكات 2021 سرعة فائقة من دودج تابع مواصفاتها الخليجية الآن وحصريا

تشارجر هيلكات 2021 ، قبل اليوم كانت سيارة تشارجر هيلكات وايد بوي من اسرع أن لم تكن اسرع سيارة في السوق ، ولكن الآن فاجئتنا دودج كعادتها عندما نتوقع أن ليس هناك المزيد تعود لتفاجئنا بما لا نتوقعه فأضافت إليها 80 حصان اخر57 رطل من عزم الدوران وسرعتها القصوى التي تبلغ 326 كم في الساعة وهي “Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021 ” التي تم الكشف عنها في منتصف العام الماضي 2020.

ماهي هيلكات RED EYE

في البداية معنى كلمة تشارجر هيلكات ريد آي “Red eye” في الثقافة الأمريكية هي العيون الحمراء المفتوحة والتي لا تستطيع ان تنام وكذلك قوة الموتور ال797 حصان بالتأكيد سيبقي العيون ساهرة ومفتوحة على وسعها لذلك ترجع تسمية العربة بذلك الاسم وتنافس تلك العربة عدة سيارات منها كاديلاك ،وكيا ستينجز ،وجينيسيس ،وبي ام دابليو الفئة الثالثة،ولكزس ،وانفينيتي ، وننتقل إلى مواصفات الريد آي الجبارة فبصرف النظر عن قوة الموتور الرهيبة والسرعة وعزم الدوران.

المحرك الهيمي فائق الشحن V8 سعة 6.2 لتر وهناك Race Cooldown لكي تقلل الحرارة في حالة زيادة السرعة.

سرعة انطلاق تصل الى 100 كم في الساعة في خلال 3 ثواني فقط!

تحتوي على محرك تشارجر وبها ترقيات رئيسية للمكونات مثل الشاحن الفائق الأكبر ونظام حقن الوقود ونظام التشحيم.

وبها ترقيات رئيسية للمكونات مثل الشاحن الفائق الأكبر ونظام حقن الوقود ونظام التشحيم. تغير كبير في التصميم الخارجي للسيارة حيث يزداد عرض السيارة بواقع 3.5 بوصة إضافية عن التصميم القديم.

مقصورة داخلية عالية الأداء وتصميمها رائع ومصنوعة من أغلي الخامات وأجودها.

سعرها في أمريكا 78,595 دولار أي ما يعادل 294,731 ريال سعودي مما يعني أن الحصان الواحد بأقل من 100 دولار.

نظام دفع خلفي ومحرك بنتاستار.

ناقل حركة اتوماتيك مزود بثماني سرعات.

ولا ننسى مظهرها الجذاب والجديد من جارجر حيث اصبح لها غطاء للمحرك جديد ويظهر بشكل اكثر عدائية لكي إذا ازدادت الحرارة في غرفة المحرك يسحب الهواء منها لكي يسمح لها بالتنفس بشكل افضل Redeye Demonized

حيث اصبح لها غطاء للمحرك جديد ويظهر بشكل اكثر عدائية لكي إذا ازدادت الحرارة في غرفة المحرك يسحب الهواء منها لكي يسمح لها بالتنفس بشكل افضل Redeye Demonized جنوط جديدة من الكربون الاسود خفيف الوزن الملفوف بمطاط نوعية Pirelli للإطارات مقاس 20 بوصة ملفوفة مما يساعدها على السرعة لكي تصل الى 100 كم في الساعة كما ذكرنا أي من 0 إلى 60 ميل في الساعة.

مواصفات سيارة دودج تشارجر هيلكات 2021 SRT REDEYEسعر جارجر هيلكات في المملكة العربية السعودية

تتفاوت أسعار تشارجر هيلكات 2021 بمواصفاتها الخليجية مابين 294,731 ريال سعودي حتى 300.000 ريال سعودي .

في النهاية أعزائي القراء نتمنى لكم تجربة شراء رائعة لسيارة تشارجر هيلكات 2021 أتمني أن تنال السيارة إعجابكم.