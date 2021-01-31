بي إم تطلق أقوى سيارة صالون في تاريخها حتى الآن

أطلقت شركة BMW بي إم دبليو الألمانية، السيارة M5 CS الجديدة، وهي أقوى سيارة صالون قياسية في تاريخ الشركة حتى الآن.

M5 CS أقوى سيارة صالون من BMW

وأوضحت بي إم دبليو أن السيارة الصالون M5 CS تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.4 لتر وبقوة 467 كيلووات/635 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 750 نيوتن متر، ويمكن لهذه السيارة أن تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم في غضون 3 ثوان فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 305 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 11.1 لتر/100 كلم.

سعر سيارة بي إم دبليو الصالون

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن سيارة الصالون القوية من بي إم، سترى النور في ربيع 2021، على أن يبدأ سعرها من 180 ألف تقريبا للنسخة القياسية.