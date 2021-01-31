تويوتا لاندكروزر جي اكس ار 2021 فل كامل مقارنة سعود بهوان VS عبد اللطيف جميل

تويوتا لاندكروزر جي اكس ار 2021 جراند تورينج فل كامل، ما هي المواصفات الأفضل والسعر الأرخص للسيارة لدى كل من سعود بهوان وعبد اللطيف جميل، مقارنة موديل 2021 اللاندكروزر البريمي والسعودي فئة الفل كامل من جي اكس ار جراند تورينج فل كامل هو حديثنا اليوم، حيث نتحدث عن مقارنة بين توكيلين مُختلفين لنفس السيارة ونفس الفئات، عبد اللطيف جميل وكيل تويوتا في المملكة العربية السعودية وسعود بهوان وكيل السيارة في عمان، لذا سنتناول الفارق بين التوكيلين في مواصفات السيارة وسعرها، مع توضيح أيهما أفضل لشراء سيارة تويوتا لاندكروزر فئة جي اكس ار موديل 2021.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر جي اكس ار 2021

عند مقارنة سيارة تويوتا لاندكروزر جي اكس ار 2021 جراند تورينج فل كامل بين كل من توكيل سعود بهوان وعبد اللطيف جميل، سنجد أن الأشياء الأساسية من أنظمة التعليق والمُحركات والقير والأكسسوارات الأساسية تقريبا متشابهة، وقد تتزايد أكسسوارات الوكيل سعود بهوان عن نظيره وهذا ما سنتعرف عليه تفصيلا بعد معرفة مواصفات المحرك والقير، حيث تأتي السيارة بمُحرك V8 ثمانية سلندر سعته 4.6 لتر 304 حصان، القير أوتوماتيك 6 سرعات نظام الدفع رُباعي وصرفية وقود السيارة هي 8.4 كيلو متر/ لتر ونوعيه البنزين 95، وتتقارب الأسعار بين السيارتين قليلا حيث أن السيارة لدى سعود بهوان تتوفر بسعر 304750 ريال، ولدى عبد اللطيف جميل تتوفر تويوتا لاندكروزر جي اكس ار 2021 بسعر 302450 ريال.

المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة جي اكس ار 2021

يتفق توكيل سعود بهوان وتوكيل عبداللطيف جميل في بعض المواصفات الخارجية، مثل فتحة السقف والإكصدام الأمامي والخلفي وتطعيمات الكروم والإضاءات المنخفضة LED والمرتفعة هالوجين، كما يتفق التوكيلان في الحساسات الأمامية وإنارات الضباب LED، ولكن نلاحظ لدى الوكيل العُماني بهوان في مقدمة السيارة إشارات مُتحركة إضافية وكذلك كاميرا أمامية مُحيطية 360 درجة إضافية من الوكيل نفسه، والجنوط متساوية المقاس 20 من الألومنيوم، كما أن تويوتا لاندكروزر 2021 لدى توكيل بهوان بها خطوط جانبية على الأبواب أما لدى توكيل جميل فبدون خطوط، مع خطوط جانبية كروم على الأبواب من الأسفل لدى كلا التوكيلين.

توكيل بهوان قام بتدعيم سيارة تويوتا لاندكروزر جي اكس ار 2021 بإشارات مُتحركة إضافية على المرأة، أما توكيل عبد اللطيف جميل فيتميز دائما بمقابض كروم يفتقدها توكيل بهوان حيث أن مقابض أبوابه لونها أبيض غير مُطعمة بالكروم، كما أضاف عبد اللطيف جميل جناح خلفي للسيارة أما بهوان فقد أضاف جناح أخر مُطعم بالكروم وقد أضافه على مقبض الشنطة أيضا، ولدى السيارتان من الخلف نفس الشئ شنطة بالأعلى كهربي تُفتح عن طريق الذر الموجود بها والأسفل يدوي، ولكن شنطة السيارة لدى عبد اللطيف جميل بها موتور هواء ثابت وفرشة حماية ونور إضافي من الوكيل وهذا ما لم يتوفر لدى بهوان.

تتوفر في تويوتا لاندكروزر جي اكس ار 2021 شاشة أمامية وخلفية من المصنع بتوكيل عبد اللطيف جميل، وذلك مع إضاءة ترحيبية باللون الأصفر، أما لدى توكيل سعود بهوان فهي باللون الأزرق الذي يُعطي بهجة رائعة، مقاعد السيارة لدى بهوان من الجلد الكامل والأبواب من الداخل مخمل، أما لدى عبد اللطيف جميل فالمقاعد جلد من الأطراف ومن الوسط شمواه، والأبواب من الداخل جلدية تعطي مظهر رائع.