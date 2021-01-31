قيادة السيارة المانيوال بأسهل وأفضل طريقة Drive a Manual Car، حديثنا اليوم لمن يمتلك أو لا يمتلك سيارة إذا كنت تعشق السيارات أو لا تهواها، حيث نتناول اليوم الطريقة الأفضل لقيادة السيارة المانيوال مع شرح كيفية قيادة السيارة بطريقة رياضية مع ال burn out أو قيادة السيارة على الطريقة الأمريكية، حيث يستمتع جميع الفئات بحديثنا اليوم فالشخص المُحترف في قيادة السيارات سيرى ما هو جديد، والشخص المُبتدأ سيتعلم تفصيلا كل ما يحتاج إليه ليصبح مُحترف في قيادة السيارات كل ذلك بأُسلوب سهل مُمتنع مُمتع لكل شخص.

أفضل وأسهل طريقة لقيادة السيارة المانيوال

في البداية يتم شد حزام الأمان ثم فتح الكونتاك ويُترك 10 ثواني فقط والضغط دبرياج حتى النهاية مع التأكد أن العصا الخاصة بالقير حُرة الحركة لليمين واليسار، ثم يتم أسهل طريقة لقيادة التدوير السيارة أثناء ضغط الدبرياج، حيث أن الدبرياج يقوم بفصل عمود الدريك العمود الأساسي داخل الفتيس عن الموتور فهذا يمنح البطارية مساحة، وبعد مرور دقيقة يتم تحريك السيارة عن طريق الضغط دبرياج حتى النهاية ثم منح السيارة الغيار الأول للأمام باستخدام عصا القير.

لزيادة السرعة يتم الضغط على البنزين حتى يصل ال RPM إلى 2 حينها ستقوم بالضغط على دبرياج مرة أُخرى ومنح السيارة الغيار الثاني للخلف باستخدام عصا القير، ثم يتم رفع قدمك من على الدبرياج بالتدريج، ثم عليك الضغط على البنزين بالتدريج وسنلاحظ تحرك السيارة بانتظام، وفي حالة المطب يتم الضغط على الدبرياج للنهاية وتهدئة الفرامل، طوال حركة السيارة تكون على الغيار الثاني ولكن في حالة المطبات أو التوقف يتم استرجاعها للأول مرة أُخرى.

التأكد من جميع جوانب الأمان قبل قيادة السيارة

قبل بدأ قيادة السيارة يجب عليم مْعاينة السيارة بالكامل بشكل سريع ستقوم بفتح الكونتاك مع عدم تدوير السيارة ثم الضغط على إنذار وفتح إضاءة المصابيح المُرتفعة والمُنخفضة، مع النظر حول السيارة للتأكُد من أن جميع الإشارات تعمل بنجاح في الجهة الأمامية والخلفية مع الكشف ظاهريا عن الغطاء المطاطي للجنوط ( الكاوتش )، ثم تقوم بغلق الكونتاك وإضاءة المصابيح، ثم تقوم بفتح الكبوت والتأكد من تواجد ماء داخل الأربة وكذلك مقياس الزيت الخاص بالموتور يمكنك استخراجه وتنظيفه بسرعة ثم استرجاعه لمكانه الأصلي مرة أُخرى، مع التأكد من توفر زيت ال power والماء الخاص بالمساحات، وبعد التأكد من جميع الجوانب يتم غلق الكبوت استعداد للقيادة.