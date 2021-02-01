رولز رويس جوست 2021 السعر والمواصفات والصور

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عبد الرحمن الحاج الاثنين,01 شباط (فبراير) 2021 - 11:55
أعلنت رولز رويس عن أيقونتها الجديدة سيارة رولز رويس جوست 2021 والتي تمثل قطعة فنية تتحدث عن نفسها، ونستعرض معكم تاليا رولز رويس جوست 2021 بكل تفاصيلها ومواصفاتها واسعارها.
تأتي سيارة رولز رويس جوست 2021 بمحرك v12 ذو 12 اسطوانة بسعة 6,75 لتر بقوة 563 حصان، مع شاحن هواء تيربو، وقد تم تغير وضع المحرك في السيارة ليتلاءم مع الحصول على توازن مثالي، وتستطيع السيارة الوصول من سرعة 0 إلى 100 كم في 4,6 ثانية.
رولز رويس جوست وزن أخف وفخامة أكثر
صنع هيكل السيارة من الالومنيوم بالكامل، للحصول على أقل وزن ولزيادة العزل الصوتي، وصنعت الأبواب من الفلزات المقاومة للصدأ ومنع تسرب المياه، ووفرت السيارة نظام تعليق مستوى بالإضافة إلى نظام ذكي يمكنه قراءة الطريق أمام السيارة وتحقيق أعلى معدلات الثبات والاتزان، مستعينة بإطارات ذات تصميم رياضي بقياس 21 أنش.
مقصورة رولز رويس جوست 2021
مقصورة رولز رويس جوست 2021 واسعة وتمتعت بالرفاهية، مستخدمة أفخم أنواع الاخشاب والمعادن والجلود، وأتت بنظام الإغلاق والفتح الذاتي للسيارة بشكل أوتوماتيكي يعمل على حساسات استشعار متصلة بكمبيوتر السيارة، وعلى 152 وحدة مختلفة للإنارة داخل المقصورة، بالإضافة إلى شاشة الملاحة وشاشة العدادات المتطورة والكونسول الفاخر، فلا عجب أن يصل سعرها تقريبا إلى نحو 332 ألف دولار.
رولز رويس جوست 2021 بنظام الدفع الرباعي
تتوفر سيارة جوست 2021 بخاصية الدفع الرباعي بدلا من الدفع الخلفي، ووفرت خاصية الانتقال ما بين استخدام الدفع الرباعي أو الدفع الخلفي فقط للحصول على أفضل درجات القيادة والموائمة، وزودت السيارة بنظام توجيه العجلات الخلفية للحصول على أقصي درجات الأمان في المنحنيات والمنعطفات.
مميزات وأنظمة رولز رويس جوست 2021
- نظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي
- نظام مساعدة الرؤيا ليلا ونهارا
- نظام مراقبة النقطة العمياء في الطرق
- نظام الكبح الأوتوماتيكي
- نظام اتصال ناقل الحركة بالأقمار الصناعية لتخفيض السرعة تلقائيا
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