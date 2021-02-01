إبداع كيا الاقتصادية الجديدة كيا سونيت 2021 بمواصفات وسعر ممتاز

سعر ومواصفات كيا سونيت الاقتصادية الجديدة موديل 2021 حيث الإبداع في التصميم والمواصفات الرائعة، لمن يبحث عن سيارة صغيرة اقتصادية بسعر ومواصفات متميزة، إليك إبداع شركة كيا الكورية بسيارة SUV جديدة كُلياً لهذا العام باسم كيا سونيت وهو جديد الإصدار في أسواق كيا، و يتوفر من تلك السيارة الاقتصادية ثلاث فئات وحديثنا اليوم عن فئة النصف فل، حيث يُفضل الكثير من عشاق السيارات كيا بفئاتها المختلفة وأحجامها ولكن فئة الشباب دائما يُفضلون كيا الفئة الأصغر حجما، وذلك لأنها تتميز بمظهر جذاب للاستخدام الشخصي سيارة مُرتفعة عن الأرض ممشوقة مُختلفة جدا، لذا فسيارة كيا سونيت 2021 ستكون هي الخيار الأمثل لهم بالتأكيد.

سعر ومواصفات سيارة كيا سونيت SUV 2021

تتميز السيارة بمُحرك رباعي الأسطوانات ( 4 سلندر ) سعة 1500 سي سي ( 1.5 لتر ) يمنح قوة تعادل 115 حصان، تجهيزات السيارة نص فل وناقل الحركة أوتوماتيك بنظام CVT مع نظام دفع أمامي ونظام تشغيل ذكي، صرفية الوقود ممتازة توضح أن سيارة كيا سونيت 2021 اقتصادية بحتة، حيث تصل إلى 17.5 كيلو متر لاستهلاك اللتر الواحد من الوقود بتصنيف ممتاز ونوعية البنزين المُستخدم 91، تتوفر السيارة في المعارض والأسواق السعودية للسيارات بسعر يبلغ 77 ألف 625 ريال شامل الضريبة.

المواصفات الخارجية والداخلية في كيا سونيت 2021

يأتي سقف السيارة بلون مُختلف عن باقي أجزائها على عكس فئة الفل كامل، جميع إضاءات السيارة الأمامية LED نور عالي ومُنخفض، وخط إضاءة لإشارات تأتي من أمام بتطعيمات كروم فنية، وكشافات ضباب هالوجين تعطي شكل العدسة مع 4 حساسات على الإكصدام الأمامي، بالاضافة إلى وجود إشارات على المرأة الجانبية وإطارات النوافذ من الأسفل مطليه بالكروم،أما من الخلف تأتي كيا سونيت 2021 بكاميرا خلفية و2 حساسات ومساحة زجاج خلفية، بالإضافة إلى إضاءات LED مع جناح خلفي للسيارة، شنطة السيارة بمساحة مُعتدلة أما الجنوط فهي بمقاس 16 إنش ومقاس المطاط 215 / 60 بشكل مُكحل.

تأتي كيا سونيت 2021 SUV من الداخل بخمسة مقاعد مع مقاعد خاصة للأطفال مدعومة في المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية وإمكانية التحكم في المقاعد الأمامية يدويا، سرعة السيارة يتم توضيحها رقميا بالإضافة إلى RPM وتانك البنزين والحرارة، يتم التحكم في الزجاج بشكل كهربائي وكذلك المرآة التي تأتي بخاصية الطي، تصميم الدركسيون متميز بشكل رياضي مكسي بالجلد.

يتوفر بالسيارة مُثبت سرعة مع عدادات الرحلات والتحكم بالنظام الصوتي والبلوتوث والسماعات عن طريق الدركسيون، شاشة السيارة متميزة تدعم خاصية كاربلاي وأندرويد أوتو بأنوار سقف بالأمام والخلف هالوجينية، وعن مواصفات الأمن والسلامة فسنجد أن كيا سونيت 2021 تأتي بفرامل BS مع نظام الثبات الإلكتروني، بالاضافة إلى إيرباج بين السائق والراكب الأمامي وعدد 5 أحزمة أمان.