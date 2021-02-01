سعر ازيرا 2021 فل كامل في السعودية

سعر ازيرا 2021 فل كامل حيثُ تعتبر شركة هيونداي من أشهر الشركات المصنعة للسيارات بمختلف أنواعها وتتربع الشركة على عرش سوق البيع بسبب الأسعار التي تبيع بها مقارنة بكل بباقي الشركات، حيث الأسعار التي تستخدمها الشركة في مختلف المناطق مناسبة مع كل الفئات المختلفة لذلك تزيد المبيعات الخاصة بالشركة ويفضلها الكثير من الناس.

مواصفات ازيرا 2021 فل كامل

بعد أن كشفت شركة هيونداي الكورية القناع عن سيارات من نوع سيدان مثل النترا وسوناتا، فاجأت الشركة الجميع مؤخرًا بـ سيارة ازيرا 2021 فل كامل المختلفة كلياً من حيث التصميم.

تعتبر سيارة ازيرا 2021 من أحدث السيارات المصنعة من قِبل شركة هيونداي والتي تم تسريب بعض الصور الخاصة بها، حتى تفاجئ الشركة الناس بسيارة ازيرا بموصفات خيالية ومن أهم مواصفات السيارة.

تتميز سيارة ازيرا 2021 بأنها واحدة من ضمن السيارات الفاخرة والتي تم إضافة شبكة أمامية للسيارة لم يتم استخدامها من قبل والتي تميزها الإضاءة التي تنبعث منها.

تتشكل المصابيح الأمامية الخاصة بالسيارة تأتي على شكل مثلث، والغطاء الخاص بالمحرك يحتوي على بعض التموجات،

كذلك تتميز السيارة بفتحة تهوية أسفل الاكصدام الأمامي.

تتمسك الشركة بشكل السيارة الحلفي كهوية لها إلا إنها أضافت بعض التغيرات الطفيفة في شكل الزجاج الخلفي.

تتميز سيارة ازيرا 2021 من الداخل بالفخامة حيث تم استخدام الجلد الفاخر على الطبلون الذي يأتي باللون البيج والجملي، كذلك الشاشة الخاصة بنظام الملاحة والتي يصل حجمها إلى 12.5 بوصة.

تصل سعة محرك السيارة إلى 2.4 لتر، وبقوة 187 حصان

تتميز سيارة ازيرا 2021 بالجنط العريض إلى حد ما حيث يصل إلى 19 انش

المصابيح الأمامية من نظام LED.

يتم فتح الشنطة الخلفية بالنظام الكهربي، ذلك بجانب خاصية التشغيل عن بعد.

تتميز السيارة بفتحة السقف، كذلك تحتوي السيارة على ميزة التبريد والتسخين في المقاعد الأمامية، مع التحكم الكهربي للمقعد.

تشمل أيضاً السيارة العداد الإلكتروني، التحكم الصوتي من عجلة القيادة.

الإضاءة الخاصة بالسيارة مميزة حيث تصل إلى 60 لون، الدركسيون الخاصة بالسيارة مكسو بالجلد.

تتميز السيارة بكاميرا 360، وأيضاً نظام تنقية الهواء.

تم تصميم مستشعرات أمامية وخلفية للسيارة.

سعر سيارة ازيرا 2021 فل كامل

بعد أن تم الإفصاح عن سيارة ازيرا 2021 فل كامل من قِبل الشركة الكورية، ووصلت السيارات إلى المملكة العربية السعودية تم الإفصاح عن السعر الخاص بالسيارة عن طريق الوكلاء داخل المملكة، وقد وصل سعر السيارة إلى 158.525 ريال سعودي.

ويذلك نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على سعر سيارة ازيرا 2021 فل كامل مع كافة المواصفات التي تصل بها السيارة.