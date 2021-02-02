علامات خلل حساس الهواء في السيارة والطريقة الصحيحة لتنظيفة، حيث أن حساس الهواء يعتبر من الأجزاء الهامة داخل السيارة وهو موجود في جانب الفلتر وظاهر للجميع، واليوم سنقوم بتوضيح أهم أعراض وعلامات تدل على وجود عطل به والخطوة الأهم بعد معرفة أن حساس الهواء به خلل و الطريقة الصحيحة لتنظيفه أيضا، ولكن قبل كل هذا يجب علينا معرفة أولا وظيفته.

علامات خلل حساس الهواء أولا الوظيفة حساس الهواء في السيارة

يعمل حساس الهواء على حساب كمية تدفق الهواء الذي يدخل إلى المحرك، وبناءً على تلك المعلومات يقوم بإعطاء الأوامر لكمبيوتر السيارة ليتم توفير الكمية الملائمة لضخ الوقود إلي المحرك على حسب الهواء الذي يدخل إليه وإتمام الاحتراق بالكامل للمحرك ويمكنك معرفة سعر ومواصفات سيارة بيجو 3008 الجديدة 2021

علامات خلل حساس الهواء في السيارة

كما ذكرنا سابقا أن حساس الهواء يعتبر من أهم الأجزاء في السيارة لذا محاولة معرفة وجود عطل به في بدايته أمر مهم للغاية، ولذلك يجب معرفة أهم العلامات التي تدل على وجود عطل به، وأهم هذه العلمات هي :

حدوث هزة أو رعشة في محرك السيارة عند تشغيل المحرك وتركه عند السرعة الهادئة.

يلاحظ ضعف في عزم السيارة ، فكما ذكرنا أن هذا الحساس يعمل بحساب كمية الهواء الداخل الى المحرك وعند حدرث خلل به لن يعرف الكمبيوتر بالسيارة الكمية المناسبة لضخ الوقود بالمقارنة بكمية الهواء الموجودة داخل المحرك.

عدم الانتظام في اشارة الـRPM تعتبر من أهم العلامات التي تدل أيضاً على وجود عطل بحساس الهواء في السيارات

زيادة استهلاك الوقود تعتبر من أهم العلامات نتيجةل عدم اتزان نسبة ضخ الوقود إلي المحرك وبالتالي عدم احتراق كامل للوقود في محرك السيارة

وهناك سيارات عند تلف حساس الهواء محرك السيارة لا يعمل مطلقا، ولكن يحدث هذا في القليل من أنواع السيارات.

محاولة كشف العطل أمر ضروري

ظهور نور أو علامة المحرك على لوحة القيادة تعتبر من أبرز العلامات، فيجب عليك بعد ملاحظة الأعراض التي ذكرناها أولا أن تأخذ السيارة لفحصها عن طريق أجهزة تشخيص الأعطال حتي تستطيع معرفك اسم القطعة التالفة في محرك السيارك، و تتاكد من العطل حيث أن بعض هذه الأعراض تتشابه معا عند تلف بعض القطع الاخرى داخل السيارة لهذا يعتبر الفحص أمر ضروري.

خطوات تنظيف حساس الهواء

لتقوم بتنظيف حساس الهواء عليك أولا إخراجه، ويتم ذلك من خلال فتح صندوق الهواء في السيارة وباستخدام المفك قم بإخراجه، ويجب عليك عند إزالة الحساس التأكد من عدم لمس الأسلاك أبدًا، حيث أن الأسلاك حساسة وصغيرة، وسيتطلب حدوث قطع بإحداها أن تقوم بإستبداله.

وبعد أن انتهينا من معرفة علامات عطل حساس الهواء يمكنك معرفة علامات تدل على وجود خلل في حساس الأكسجين