ما دوت الخليج مواصفات ومميزات وعيوب سيارة فيراري؟

سيارة فيراري من السيارات الرياضية وهي إيطالية المنشأ، تأتي سيارة فيراري بابين وتتميز بالكلاسيكية في التصميم، وتتمتع السيارة بزجاج خلفي كهربائي، من الممكن أن يٌعدل بعدة وضعيات ليوفر الراحة للركاب، وسقف سيارة فيراري يمكن أن يفتح ويغلق في وقت وجيز للغاية.

تصميم سيارة فيراري الخارجي

من مميزات سيارة فيراري تصميمها الأنيق، إذ تتمتع سيارات فيراري بشبك أمامي كبير وعريض، مقسم لعدة أقسام ليتمكن من تحسين ديناميكية الهواء في السيارة، والمصابيح الأمامية مصممة تصميم أفقي باتجاه غطاء المحرك، ويوجد فتحات تهوية على جانبي السيارة، وهناك جناح خلفي مصمم بتصميم رياضي، وعجلات السيارة كبيرة الحجم، وأسفل المصد يوجد مخرجان لعادم الوقود.

مقصورة فيراري الفاخرة

تصميم المقاعد في سيارة فيراري أنيق ومغطى بغطاء فاخر، وعجلة القيادة في سيارة فيراري الحديثة تم تطويرها لتواكب التكنولوجيا الحديثة في السيارة، ويتكون الكونسول الوسطي من ثلاثة مفاتيح تحكم سوداء.

محرك سيارة فيراري

محرك سيارة فيراري 3.9 لتر، وعدد ثمانية سلندر وهي بقوة 660 حصان، وتسارع السيارة من صفر إلى مئة كيلو متر في ثلاث ثواني، وأقصى سرعة تصلها السيارة دوت الخليج 330 كيلو متر في الساعة.

عيوب سيارة فيراري

أبرز عيوب سيارة فيراري أن سعرها مرتفع جدا، وكونها صغيرة لا تحمل إلا شخصين، كما أنها لا تصلح للسير في الشوارع العادية لأنها سيارة سباق.