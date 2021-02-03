سعر شيفروليه تاهو الجديدة 2021 في السعودية مواصفات خارقة ومحرك قوي

سعر شيفروليه تاهو الجديدة 2021 في السعودية ،أنتجت شركة جنرال موتورز الأمريكية General Motors سيارة الدفع الرباعي شيفروليه تاهو Chevrolet Tahoe في عام 2007 والتي تسمى بالسيارة الجبارة لقوة محركها وقوة حصانها، السيارة تصنف بأنها سيارة عائلية مريحة وبفضل قوتها حازت تاهو على جائزة أجمل سيارة دفع رباعي في العالم في عام 2007 وجائزة أجمل سيارة قابلة للتعديل والتطوير في شكلها أيضاً في عام 2007، في السطور القادمة سيتم ذكر جميع مواصفات سيارة شيفروليه تاهو واسعار السيارة لكل فئة.

محرك السيارة يمتاز بقوته 5.3 لتر. عزم السيارة 519 نيوتن. قوة الحصان 355 حصان. استهلاك الوقود 9.8 كيلو متر/لتر. سعة خزان الوقود 98 لتر. عدد مقاعد السيارة 8 مقاعد. توجد مصابيح أمامية من الـ LED. مصابيح ضبابية. يوجد حساسات أمامية وخلفية. مرايات السيارة الجانبية تعمل بالكهرباء. تشغيل محرك السيارة عن بعد. عجلة القيادة من الجلد. قماش المقاعد من المخمل. السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك. توجد شاشة داخل السيارة تعمل باللمس لعرض جميع المعلومات. رادار. تشغيل بصمة عند الدخول. يوجد نظام لتنبيه السائق عند خروجه من المسار. جنط السيارة مفاسه 18 بوصة. توجد وسائد هوائية جانبية وأمامية. توجد كاميرا في الخلف متعددة الزوايا. نظام ثبات السيارة VSA. يوجد نظام التحذير من الأصطدامات الأمامية. معلومات عن النقاط الغير مرئية. طول السيارة: 5181 مم. عرض السيارة: 2044 مم. إرتفاع السيارة: 1890 مم. قاعد العجلات: 2946مم. وزن السيارة: 2618 كجم.

مواصفات سيارة الدفع الرباعي Chevrolet Tahoe

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سعر شيفروليه تاهو الجديدة في السعودية

تتعدد وتتراوح أسعار سيارة شيفروليه تاهو في السعودية على حسب مواصفات كل فئة حيث تتراوح من 172.900 ريال إلى 247.900 ريال سعودي وهذه أسعار كل فئة بالتفاصيل::