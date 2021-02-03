بالصور والدليل: حل عبقري لتوفير البنزين في سيارتك دون أي ضرر بالمحرك

كيفية إستخدام بنزين أقل من المُفترض لسيارتك وما هي الحلول العبقرية العصرية لتوفير البنزين بدون أي ضرر بالمحرك، وما النوع الأكثر توفيرا هل 80 أم 92 أم 95 ؟، سنتناول اليوم طريقة تجريبية بشكل علمي وعملي كذلك وبطريقة مُبسطة يوضح هل حقا بنزين 95 ينتهي بسرعة و 80 فترة بقاءه في الخزان طويلة؟، هذا ما سنتناوله تفصيلا حيث يحلم كُل مالك سيارة بأن يبقي خزان البنزين مُمتلئ لأطول فترة مُمكنة ودائما يسعى إلى إستخدام البنزين الأكثر توفيرا، وسنتناول كيفية إستخدام بنزين أقل من المُفترض لسيارتك، وسنعرض عليك حل عبقري لتوفير البنزين في سيارتك دون أي ضرر بالمحرك.

كيفية إستخدام بنزين أقل من المُفترض لسيارتك بدون أي ضرر للموتور

لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي المُتردي في العالم أجمع وليس في دولة بعينها، ومن مُنطلق الحصول على أعظم فائدة بأقل تكلفة سنتناول اليوم أفضل طريقة يمكنك إستخدام البنزين الأوفر وهو بنزين 80 بدون حدوث أي ضرر على الموتور، حيث إذا قام أي شخص باستخدام بنزين أقل من المُفترض لسيارته سيحدث رعشة بالموتور يمكننا تجنبها وسنتعرف على ذلك في كل نوعية موتور من الأقدم للأحدث ولك قدرة السيارة ستقل قليلا فالتي تمنحك قدرة 120 حصان ستقل إلى 105حصان تقريبا ولكن ليس منا من يقوم بسباق بسيارته يوميا ولكن تلك الكيفية ستوفر معك توفر عظيم.

أولا المواتير القديمة

المواتير القديمة التي كانت تعمل بكاربرتير وبها سبراتير خارجي لتوزيع الشرارة هي الأسهل للاستخدام برقم أوكتيني مُنخفض فكل ما علينا فعله هو تأخير الشرارة للخلف قليلا.

ثانيا المواتير الإنجكشن

المواتير الإنجكشن التابعة لشركة جنرال موتورز تحديدا مثل فئة سيارات دايو وشيفروليه وأوبل بها ما يُسمى فيشة كهربائية للأوكتين المتواجدة أسفل كُرسي السائق والتي تمنح المالك إمكانية تعديل المُنحني المعياري الخاص بالحريق بما يتناسب مع رقم الأوكتين المُستخدم عن طريق توصيل ثلاثة أطراف بدلا من طرفان .

ثالثا المواتير مُرتفعة الأداء

المواتير مُرتفعة الأداء التي تتواجد في سيارات هيونداي وكورولا وكيا والتي تمنحك أداء عالي ببنزين لا يقل عن 91 ، لذا سنقوم بملء نصف الخزان بنزين 80 والنصف الأخر بنزين 92، وسنجد أن ال gab الموجود بين القطبين الموجب والسالب في موتور الكامة الواحدة 0.8 مللي والأداء الأعلى مواتير الكامتان تصل إلى 1 مللي، كل ما علينا فعله لاستخدام بنزين أقل من المُفترض هو زيادة ال gab أربع درجات ليصل في مواتير الكامة الواحدة إلى 1.2 مللي والكامتان إلى 1.4 مللي، وهذا يؤخر حدوث الشرارة.

رابعة المواتير التربو

المواتير التربو مثل سيارة نيسان قشقاي الجديدة يمكننا إضافة ميثانول نقي برقم أوكتين 150 فعند إضافة لتر واحد إلى 10 لتر من بنزين 92 ستقوم برفع الأوكتين والأداء.

ما نوع البنزين الأكثر توفيرا ؟

لمعرفة نوع البنزين الأكثر توفيرا يجب إجراء تجربة عملية لاستكشاف ذلك وهي ملء ثلاثة زجاجات بلاستيكية صغيرة الأولى ببنزين 95 والثانية ببنزين 92 أما الثالثة فهي ببنزين 92 ووضع علامات على حد ملء كل واحدة، ثم يتم إزالة غطاء كُل زجاجة وتركهم في مكان مُشمس جيد التهوية، ثم تُترك الزجاجات الثلاثة لمدة 15 دقيقة في الظروف الذي تم ذكرها، وبعد مرور الوقت سنلاحظ التطاير لكل زجاجة هل هو مُختلف ؟ أم أن التطاير نفسه للثلاثة أنواع من البنزين؟.

سنلاحظ بعد مرور الوقت المذكور أن بنزين 95 هو حقا أكثرهم تطايرا والأقل تطايرا هو بنزين 80 أما بنزين 92 فهو يأتي في المركز الثاني، حيث تبلُغ نسبة تطاير بنزين 92 ضعف نسبة تطاير بنزين 80، أما نسبة تطاير بنزين 95 فهي ضعف نسبة تطاير بنزين 92 وضعفين نسبة تطاير بنزين 80، لذا فإن بنزين 80 يظل في الخزان فترة أطول من بنزين 92 أطول من بنزين 95.