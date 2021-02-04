فيديو رينو تكشف رسميا عن Kiger الكروس أوفر الجديدة

شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، أعلنت في الهند رسميا عن سياراتها كروس أوفر الجديدة Kiger والتي تتميز بجمال التصميم والاقتصادية في استهلاك الوقود.

الكشف عن سيارة Kiger الكروس أوفر

تتميز Kiger الجديدة وفق مقاطع الفيديو المنشورة لها، بالتصميم المميز للواجهات، وشعار رينو الكبير الذي يبرز في منتصف الواجهة الأمامية، فضلا عن أشكال المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب العصرية، إضافة إلى اللون الأسود الذي يبرز تصميم السقف والجنح الهوائي المثبت عليه وتصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية في الهيكل.

أنظمة مختلفة في سيارة رينو كروس أوفر

مقصورة سيارة رينو الكروس أوفر الجديدة جهزت بواجهة قيادة حديثة للغاية، وبنظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس، ويمكنه الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر Apple CarPlay و Android Auto، كما جهزت السيارة بأنظمة Arkamys Auditorium 3D للصوتيات، والتي توزع الأصوات بصورة ثلاثية الأبعاد.

محرك Kiger الجديدة

Kiger الجديدة ستأتي بمحرك بنزين اقتصادي بسعة 1.0 ليتر وعزم 72 و96 حصانا، ومحرك توربيني بثلاث أسطوانات يولد يعادل 100 حصان مع علب سرعة أوتوماتيكية.