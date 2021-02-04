تويوتا أفالون تورنق 2021 أم فورد توروس ترند بلس أيهما أفضل وأرخص سعراً في السعودية؟، أتينا لكم اليوم بمقارنة مدهشة بين سيارتين من أفضل السيارات فئة سيدان إصدار 2021، وهما تويوتا أفالون فئة تورنق موديل 2021 وفورد توروس ترند بلس موديل 2021، وكل منهما تعد من السيارات فئة سيدان كبيرة الحجم إلى حد ما وتناسب كل شخص يُفضل السيارات الكبيرة فئات النص فل، لذا فسوف نستعرض معكم بالتفصيل أبرز المواصفات والتجهيزات الداخلية والخارجية في كل من تويوتا أفالون 2021 وفورد توروس 2021، مع توضيح أبرز المميزات الجديدة في كل سيارة وسعرها في معارض السعودية مؤخراً.

تويوتا أفالون أم فورد توروس إصدار 2021

نتحدث اليوم عن سيارة تويوتا أفالون فئة تورنق موديل 2021 تجميع ياباني، وسيارة فورد توروس فئة ترند بلس موديل 2021 تجميع صيني، مع فارق في السعر يقترب من 25 ألف ريال سعودي بين السيارتين، وسنتعرف من خلال تقريرنا على مواصفات كل سيارة من حيث المُحرك وصرفية الوقود والمواصفات الخارجية والداخلية ووسائل الترفيه، بالاضافة إلى سعر كل منهما في السعودية.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا أفالون 2021

تويوتا أفالون 2021 هي سيارة أمريكية الصنع تجميع ياباني فئة سيدان، مُحرك السيارة 3500 سي سي 6 سلندر 300 حصان، قير السيارة أوتوماتيكي 8 سرعات بنظام دفع أمامي،وعن صرفية الوقود فإنها 13.2 كيلومتر بتقييم متوسط ونوعية البنزين المُستخدم 91، مقعد السائق كهربائي والزجاج بالكامل AUTO والمرأة كهربائية بها خاصية الطي والمقابض الداخلية كروم، السيارة بها فتحات تكييف خلفية وكاميرا خلفية وتكييف باللمس مُنفصل بين السائق والراكب، الدركسيون مكسي بالجلد به إمكانية التحكم في مُثبت السرعة والنظام الصوتي، توجد إمكانية تسخين المقاعد الأمامية مع شاحن وفتحات USB وشاشة كبيرة وإنارات داخلية أمامية وخلفية LED .

تتميز تويوتا أفالون فئة تورنق 2021 بفتحة سقف في مُقدمة السيارة، مع ضوء عالي ومُنخفض بدون إشارات ولا تحتوي على LED نهاري، المرايات بها إشارات وتطعيمات كروم خط على أسفل الأبواب، المقبض بالكامل من الكروم، الدخول الذكي للسيارة فقط من النوافذ الأمامي، مدعومة أيضا بعدد 2 حساسات في الزوايا الأمامية، أما من الخلف فتأتي السيارة بإضاءات LED في الزوايا فقط غير مُتصلة و4 حساسات خلفية وفتحتان شكمان وجناح خلفي، السيارة لديها جنط ألومنيوم مقاس 17 إنش ومقاس المطاط 215 / 55، وتتوفر تويوتا أفالون تورنق 2021 بسعر 155 ألف ريال في السعودية.

سعر ومواصفات سيارة فورد توروس 2021

فورد توروس 2021 فئة ترند بلس سيارة أمريكية تجميع صيني فئة سيدان، مُحرك السيارة 2000 سي سي 4 سلندر إيكو بوست 240 حصان، قير السيارة أوتوماتيكي 8 سرعات بنظام دفع أمامي،وعن صرفية الوقود فإنها 15.9 كيلو متر بتقييم ممتاز ونوعية البنزين المُستخدم 91، مقعد السائق كهربائي مع فتحات تكييف وUSB من الخلف والزجاج بالكامل AUTO والمرأة كهربائية والمقابض الداخلية كروم، مقاعد السيارة أطرافها جلد وبالوسط قماش، الدركسيون مكسي بالجلد به تحديد مسار مع إمكانية التحكم في مُثبت السرعة والنظام الصوتي.

فورد توروس 2021 بها كاميرا خلفية وشاشة وتكييف باللمس مُنفصل بين السائق والراكب، مع إمكانية تسخين المقاعد الأمامية مع فتحات USB وإنارات داخلية أمامية وخلفية LED والشماسة بها مرآة مع إنارة، كما تتميز السيارة بسقف بانورامي في المُقدمة وإشارات مُتحركة بها LED نهاري وكشافات ضباب بدون حساسات أمامية، جنط ألومنيوم مقاس 18 إنش ومقاس المطاط 245 / 50 ، إشارات على مرأة السيارة وتطعيمات كروم خط على أسفل الأبواب، المقبض به تطعيم كروم، تتميز بدخول ذكي من جميع النوافذ، ومن الخلف تتميز السيارة بإضاءات LED كامل و4 حساسات خلفية وفتحتان شكمان، وتتوفر فورد توروس 2021 فئة ترند بلس في السعودية بسعر 132 ألف ريال.