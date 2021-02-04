أرخص سيارة من مرسيدس في تاريخها سيارة اقتصادية ربع ثمن CLS مع إمكانيات رائعة

أرخص سيارة من مرسيدس في تاريخها هي مرسيدس A180 سعرها يبلغ فقط ربع ثمن CLS مع إمكانيات وتجهيزات رائعة، الكثير يبحث عن سيارة رائعة فارهة وبسعر رخيص، ومن المُتعارف عليه أن أحد أفضل ماركات السيارات رفاهية هي مرسيدس، لذا سنتناول اليوم أكثر السيارات بحثا لعام 2020 و2021 وهي مرسيدس A220، والتي تم إصدارها في مصر والدول العربية تحت مسمى مرسيدس A180، سيارة مُناسبة جدا لعائلة كاملة رغم شكلها الرياضي الأنيق الذي يجعل الكثير من مُهتمي السيارات وخاصة فئة الشباب يتمنى شرائها، لذا أنصحك في حالة رغبتك في امتلاك سيارة مميزة ألا تفوت فرصة شراء تلك السيارة رائعة المزايا مرسيدس A180.

سعر ومواصفات سيارة مرسيدس A180

حديثنا اليوم عن مرسيدس A180 وهي السيارة الألمانية الأرخص والأكثر بحثا من مُهتمي السيارات خلال عامي 2020 و2021، تم طرح السيارة في السوق الأوربية وأمريكا تحت اسم مرسيدس A220، وفي مصر والسعودية تم طرح السيارة تحت اسم مرسيدس A180، جذبت السيارة عدد كبير من العملاء نظرا لشكلها الأنيق وسعرها المميز، لذا دعونا نتعرف على مواصفات السيارة الداخلية والخارجية وإمكانيات المُحرك بالاضافة إلى سعرها في مصر والسعودية.

تتميز مرسيدس A180 موديل 2020 بأنها أرخص سيارة أطلقتها شركة مرسيدس الألمانية في تاريخها، أرخص حتى من سيارة CLA وسعرها هو تقريبا ربع سعر CLS وذلك رغم إمكانياتها الرائعة، موتور السيارة 2000 سي سي تربو تمنحك قوة 188 حصان سيارة اقتصادية بحتة وعزم السيارة 200 نيوتن.متر، ولكن تلك هي مواصفات الموتور الأمريكي أو السيارة التي يتم طرحها في أمريكا، بينما تم تنزيل المحرك في الدول العربية بحجم أصغر وهو 1300 سي سي تربو ويمنحك قوة 136 حصان، ولكن ما يُميزه أن الموتور ذات ال 1300 سي سي يتميز بتوفيره الرائع جدا في البنزين، حيث تتمكن باستخدام حوالي 5.5 لتر بنزين للمشي 100 كيلو متر.

المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة مرسيدس A180

تحتوي موديل 2020 على AMG Package بإضاءات أمامية LED، مع إشارات مُتحركة بخطوط وإكصدام يعطيان مظهر رياضي من الأمامي، حيث أن شكلها الأمامي يشبه جدا CLS ولكن بربع الثمن وحجم أصغر ومن الخلف تتميز بشكل مُختلف للمصابيح الخلفية، جميع الإضاءات LED مع فتحتان للشكمان وفتيس أوتوماتيك بسبعة غيارات أو سرعات.

المقاعد الخلفية للسيارة من الداخل مُتحركة بها تطعيمات كروم على الأبواب من الداخل وكذلك المقابض من الخارج، مقاعد مزيج بين الجلد والشمواه، تحات تكييف وUSB من الخلف والأمام وشاشة تدعم أبل وأندرويد، كما يمكنك التحدث فقط وسيتم تغيير درجة التكييف حسب ما يتناسب معك، يمكنك التحكم في النظام الصوتي والراديو والبلوتوث من خلال الدركسيون، أمان السيارة هائل للغاية يبلغ سعر مرسيدس A180 في مصر من 570 ألف جنيه، ويبدأ سعر السيارة في السعودية من 161.590 ريال تقريباً.