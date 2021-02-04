أصبحت سيارة شانجان من السيارات التي عليها طلب كبير في المملكة العربية السعودية في عام 2021 حيث توالت طلبات المواطنين العاشقين للسيارات على تلك السيارة، وبات البحث عن عروض التقسيط متزايد بصورة كبيرة جدًا، وذلك بسبب إمكانياتها الرائعة لأنها من أفضل سيارات الدفع الرباعي في الوقت الحالي بالمملكة، وسنستعرض في الوقت الحالي عروض التقسيط المتاحة على تلك السيارة بعد بحث طويل عنها.

عروض شانجان 2021 من المجدوعي كاش

توفر شركة المجدوعي للسيارات وكيل سيارات شانجان في السعودية السيارات الأحدث منها موديل 2021 في المعارض الخاصة بها. وهناك العديد من السيارات وتشمل كل منشانجان CS95 سعر الموديل الأساسي 90,900 ريال، وهذا نصف فل بلاتينيوم 98,900 ريال، والفل كامل رويال يبلغ 108,900 وشانجان CS75 سعر طراز الـ 4X2 يبلغ 68,700 ريال، الطراز الـ 4X4 يبلغ 77,700 ريال، وشانجان CS35 فيبلغ سعرها 44,900 ريال، والفل كامل يبلغ 50,900 ريال، والسيارة شانجان CS35 بلس فيبلغ سعرالطراز الأساسي 53,600 ريال.

متابعة لعروض شانجان من المجدوعي في السعودية الكاش

الطراز نصف سمارت فل 57,600 ريال، الفل كامل ليمتيد يبلغ 62,600 ريال سعودي، وشانجان CS85 ليمتيد سعره 95,000 ريال، وشانجان إيدو فيبلغ سعرالطراز الأساسي 47,400 ريال، الطراز نصف فل سمارت فل 50,400 ريال، الفل كامل ليمتيد يبلغ 58,400 ريال، شانجان السيفين موديل 2021 الطراز الأساسي سعره 32,900 ريال، وسعر الفل كامل يبلغ 36,900 ريال، وجميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، ومن مميزات عروض الجدعان أنك تحصل على ضمان خمسة أعوام أو 150 ألف كيلومتر أيهما يكون أولًا.

كيف تحصل على عروض تقسيط سيارة شانجان في السعودية 2021؟

يمكنك أن تقوم بالتقسيط مع العديد من الخيارات المتعددة في المملكة العربية فهناك إما أن تقوم بالتقسيط وفق البنوك السعودية، أو من خلال شركات تقديم عروض تقسيط السيارات في المملكة، أو من خلال التمويل الشخصي لشراء السيارة، أو من خلال عقود الإيجار مع الوعد بالتملك وكل ذلك قد شرحناه بالتفصيل في موضوع عروض تقسيط السيارات في السعودية 2021 والاختلافات بين الطرق ليست كبيرة جدًا فهناك مميزات قد يعطيها بنوك مثل بنك الراجحي تختلف عن التمويل الشخصي في هذا النوع من نظام تقسيط السيارة في السعودية السيارة يتم تسجيلها باسم المشتري وسريعة اجراءاتها ولا يتوجب عليه أن يعود للبنك في استصدار تصريح قيادة السيارة أو حتى مراكز الصيانة ولكن لابد أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي إلى 30 ألف ريال سعودي، والربح السنوي لا يقل عن 1.19% ويصل إلى 12.44% وفترات السداد تكون ما بين 12 شهر وإلى 60 شهر، وعن البقية.