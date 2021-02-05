سعر ومواصفات هيونداي النترا 2021 جميع مميزات وعيوب السيارة

يبحث عدد كبير من محبي السيارات عن سعر ومواصفات هيونداي النترا 2021 حيث تعد شركة هيونداي أحد أفضل شركات صناعة السيارات في العالم والتي تأسست منذ سنوات طويلة واستطاعت بنجاحها المستمر أن تصبح من الشركات الرائدة على مستوى العالم وتأسست الشركة لأول مرة في عام 1977 ومنذ إنشاء الشركة استطاعت أن تحقق نجاح كبير واستمرت في التطور كل عام ودائما ما تأتي بسيارات مميزة وجميلة من حيث المواصفات والشكل وموعدنا في هذا الموضوع مع السيارات الجديدة وهي سيارة هيونداي النترا 2021 الجميلة وسوف نقدم لكم مراجعة كاملة تشمل جميع مميزات وعيوب السيارة.

من حيث تصميم سيارة النترا 2021 فإن السيارة تأتي بشكل وتصميم جميل وجذاب كما هو موضح في الصورة واتخذت هذه السيارة تصميم جميل ورياضي من الطراز الأول مع وجود خطوط حادة في الجوانب مما يعطي السيارة شكل جميل ومقبول للغاية.

تمتلك السيارة إمكانيات أمان رائعة حيث يتوفر بها 6 اير باج للجهة الأمامية والخلفية وأيضا يتوفر في سيارة هيونداي النترا 2021 خاصية abs التي تمنع الانزلاق وأيضا خاصية ebd التي تعمل على توزيع الفرامل.

من حيث الموتور فإن السيارة تتوفر ب موتور بقوة 1600 سي سي مع فتيس سيبترونيك ذات 7 سرعات وتعمل سيارة النترا 2021 بقوة 140 حصان.

تأتي مصابيح السيارة بشكل مميز وتصميم حاد وتأتي بنظام LED والإشارة تكون موجودة في الشبكة ولا توجد بالفانوس.

من الخلف تأتي السيارة بشكل رياضي جميل وقوي مع فوانيس ليد.

تتوفر مرايات السيارة بشكل كهربائي ويمكنك ضبط الاتجاهات من خلالها.

رفع الزجاج للأربع أبواب داخل السيارة بشكل أتوماتيك.

الكرسي الأمامي من السيارة مصمم بشكل مميز للغاية ومريح جداً حيث يحتوي علي فتحات تهوية.

تمتلك سيارة هيونداي النترا 2021 خريطة لكل الطرق، وجميع المؤشرات تعمل بنظام الديجتال.

يمكنك تغيير وضعية القيادة من خلال السيارة بشكل تلقائي وهي وضعية حديثة.

يمكنك تغيير الإضاءة في السيارة والتحكم بها وأيضا إضاءة وألوان الشاشة.

من الأشياء الأساسية هي مساحة أمامية بها لوضع الأكواب أو المستلزمات الشخصية.

مواصفات هيونداي النترا 2021مميزات هيونداي النترا 2021

بالنسبة إلى عيوب سيارة هيونداي النترا 2021 فإن السيارة لم تمتلك الكثير من العيوب الملحوظة أو المؤثرة ومن أبرز العيوب بها هي أن السيارة على الرغم من أنها تمتلك فتحة سقف ولكنها لا تعمل بنظام البانوراما ولكن باقي مواصفات السيارة رائعة بالفعل وتمتلك الكثير من المميزات الجميلة التي تجعلها من ضمن سيارات هيونداي المميزة التي ينتظرها الكثير من محبي السيارات.

سعر سيارة هيونداي النترا 2021

بالنسبة إلي سعر سيارة هيونداي النترا 2021 فإن السعر الرسمي للسيارة لم يصدر حتي الان ولكن بحسب التوقعات المنتشرة فإن سعر السيارة قد يكون ما بين 350,000 جنيه وحتى 400,000 جنيه مصري.

صور سيارة هيونداي النترا 2021