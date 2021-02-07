فورد تكشف النقاب عن F-150 رابتر الجديدة كلياً

كشفت شركة فورد النقاب عن F-150 رابتر الجديدة كليا، السيارة التي تتحدى أقسى التضاريس بفضل قدرات معززة على الطرقات الوعرة من خلال نظام تعليق خلفي خماسي جديد لتحسين حركة العجلات، ونظام امتصاص الصدمات، إضافة إلى إطارات قياس 37 إنش أو 35 إنش لمواجهة أقسى التضاريس الصحراوية.

F-150 رابتر الجديدة كليا

سيارة F-150 رابتر مزودة بنظام قياسي للتحديثات المباشرة، إضافة إلى تجربة اتصال جديدة توفر ميزات محتملة منها خرائط المسار الرقمية التي يمكن مشاركتها، وتقنيات إضافية مخصصة للطرقات الوعرة، وتم أيضاً تزويد السيارة بنظام ملاحة متصل بالسحابة وميزة البحث الصوتي وتطبيق FordPass للهواتف المتحركة للتحقق من حالة الشاحنة عن بُعد والتحكم بالأضواء عبر الهاتف.

محرك سيارة فورد رابتر الجديدة

تعمل السيارةF-150 رابتر بمحرك EcoBoost عالي القدرة سعة 3,5 لتر، ويوفر المحرك معدلاً يزيد عن 500 ميل لكل خزان وقود، وتضم عادماً مزدوجاً نشطاً حصرياً في فئته، ويتصل المحرك مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بعشر سرعات.

تقنيات حديثة في سيارة F-150 رابتر الجديدة

تضم F-150 رابتر الجديدة كلياً مقصورة جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتوفر مظهراً جذاباً ومزيداً من الراحة والأناقة، وتضم لوحة العدادات الرقمية بقياس 12 إنشاً مساحة كبيرة لعرض المعلومات عند الحاجة، إضافة إلى الرسومات والصور المتحركة الخاصة بشاحنة F-150 رابتر لعرض كافة بيانات الطرقات الوعرة والشوارع، وتتيح الشاشة تقسيم الشاشة والتحكم في وظائف متعددة في آن واحد.