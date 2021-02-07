بي إم دبليو صينية 2021 بمواصفات ألمانية وسعر رخيص وفخامة تفوق التوقعات

بي إم دبليو الصيني بمواصفات ألمانية 2021 بأفضل مواصفات ألمانية وأقل سعر فخامة تفوق التوقعات لعشاق السيارات، حديثنا اليوم عن سيارة COPY لبي إم دبليو تماما وهي شانجان CS85 بي ام X5 الصيني ذات المواصفات الألمانية سيارة الفل كامل، حيث يحلُم كل عاشق للسيارات بشراء سيارة تشبه بي إم دبليو بمواصفاتها اللا محدودة ولكن العائق الوحيد الذي يقف أمامه دائما هو السعر العالي دائما للسيارة الألمانية المذهلة، لذا وكعادة الشعب الصيني في البحث عن مواصفات ممتازة اقتداءا بالألمان، فقد انتجت شانجان CS85 بي ام X5، ولكن بسعر متميز لا يتجاوز ربع الثمن الذي يتطلبه الإنتاج الألماني.

بي إم دبليو الصيني بمواصفات ألمانية 2021

حديثنا اليوم عن الفخامة سيارة شانجان CS85 بي ام X5 الصيني التي تُعتبر نسخة من BMW ولكن بسعر متميز، حيث تتوفر السيارة في السعودية بسعر 95 ألف ريال بدون ضريبة بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر أيهما يأتي أولا، وسنتناول بالتفاصيل جميع مواصفات السيارة من المُحرك والتجهيزات والكماليات الداخلية والخارجية لها.

مواصفات سيارة شانجان CS85 بي ام X5

تتميز السيارة بمُحرك 4 سلندر سعة 2 لتر تربو GDI يمنحك قوة 233 حصان والعزم 360 نيوتن.متر، مُرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سُرعات وقوة دفع أمامي، أجزاء المُحرك مُغطاه بالبلاستيك بشكل كامل، وعن صرفية الوقود فإنه باستخدام لتر واحد تستطيع السيارة المشي 13.9 كيلو متر بتقييم مُمتاز وسعة الخزان 58 لتر، وإذا نظرنا إلى أبعاد شانجان CS85 بي ام X5 فسنجد أن طول السيارة هو 4720 ميللي متر والعرض 1845 ميللي متر والارتفاع 1665 ميللي متر.

تستطيع تشغيل شانجان CS85 بي ام X5 عن بُعد وكذلك تحريكها عن طريق الريموت عن طريق تقديمها للأمام أو إرجاعها للخلف، وكذلك التحكم فيها في الأماكن الضيقة بإمكانية القيادة الآلية، كما أن بها الركن التلقائي فتستطيع ركنها بدون أي تدخُل من السائق عبر الضغط على الزر الخاص بالركن التلقائي بنظام رائع وبدون أي تدخُل منك، الإضاءات الأمامية FULL LED مع حركة ترحيبية واللد النهاري والإشارات أيضا LED وفي الأسفل نرى كشافات LED ثلاثي، وكاميرا أمامية وأربعة كاميرات مُحيطية لتعطي رؤية 360 درجة وتعمل كحساسات في نفس الوقت، بالاضافة إلى حساسات أمامية وجانبية للركن التلقائي وحساس المطر بأسفل السيارة.

الجنوط في سيارة شانجان CS85 بي ام X5 مقاس 19 إنش مُكحلة، والمرآة الجانبية بها إشارات LED مع خط كروم وبها كاميرا بالاضافة إلى تقنية التسخين لمنع تكون الضباب، أما مقابض الأبواب فبها لمسات كروم مع الدخول الذكي وخطوط الكروم أيضا على حافة الأبواب من الأسفل، تصميم السيارة مُنخفض من الخلف وفتحة السقف بانورامي والإضاءات الخلفية مُتصلة مع خط كروم، جميع الإضاءات FULL LED بتصميم 3D أما لمبة الضباب فهي هالوجينية، السيارة بها 4 فتحات للعادم وحساسات خلفية وجانبية مع كاميرا خلفية وإضاءة اللوحة LED، أما الشنطة فهي ذات سعة كبيرة ويتم فتحها كهربائيا عن طريق الذر أو الريموت.

المواصفات الداخلية لشانجان CS85 بي ام X5

تأتي الأبواب من الداخل بتصميم 3D جلد مع تطريز خياطة وسماعات بلون فضية، عتبة الدخول كروم والمقاعد الخلفية بها ثلاثة مساند للرأس بسقف مُجوف، فتحة التكييف الخلفية في سيارة شانجان CS85 بي ام X5 بتطعيمات كروم 3D، مع منفذان لشحن الجوالات في الخلف وستائر جانبية وإضاءات يمينا ويسارا ومن الأمام LED، التحكم في المقاعد الأمامية كهربائي مع إضاءات مُحيطية 64 لون في صالون السيارة.

التحكُم في النوافذ الأربعة AUTO والدركسيون مكسي بالجلد به إمكانية التحكم في النظام الصوتي والشاشة الوسطية التي تأتي بمقاس 10.25 إنش، كما يمكن التحكم في مُثبت السرعة والوسائط والرادار من خلال التحكم اليدوي بالدركسيون، مع منفذ 12 V وأخر USB وأخر لشحن الجوال، كما يتوفر في شانجان CS85 بي ام X5 ذر لإيقاف وتحريك المُحرك، مع إمكانية التحكم المُستقل في التكييف بين الراكب والسائق، وكذلك إمكانية تسخين وتبريد مقاعد السيارة.