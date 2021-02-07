مواصفات سيارة مازدا 6 موديل 2021 وسعر جميع فئاتها في السعودية

مازدا 6 ، هي واحده من أفضل السيارات ذات الحجم المتوسط على مستوي العالم التي تصنعها شركة مازدا اليابانية، وأيضا يوجد بها الكثير من المميزات التي تجعل السيارة هي المفضلة لدي الكثيرين من الأشخاص ومن ضمن هذه المميزات الكثيرة أن سيارة مازدا 6 2021 هي الأكثر متعة في القيادة مقارنة بمنافسيها من السيارات الأخري، كما تأتي السيارة بمحركين بسعة 2.5 رباعي الأسطوانات إحدى هذين المحركين مزود بشاحن توربيني الذي يعطي قوة فائقة للسيارة، ويوجد بها الكثير من التجهيزات المهمة مثل، أنظمة مساعدة السائق والأنظمة التقنية المختلفة، كما تأتي السيارة بمظهر أنيق وجذاب وتتميز بقيادتها الرياضية والمصقولة والمتزنة على الطريق، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة مازدا 6 موديل 2021 وسعرها في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

يبلغ طول السيارة 487 سنتيمتر . يبلغ عرض السيارة 183.8 سم . يبلغ أرتفاع السيارة 144.7 سم . قاعدة العجلات في سيارة مازدا 6 يبلغ طولها 281.9 سم . السيارة مرتفعه عن الأرض أكثر من سيارات السيدان الأخري، بارتفاع 16.5 سم . يبلغ وزن السيارة 1561 كيلو غرام .في فئة ( sport )، ويبلغ وزن السيارة من فئة ( signatura ) 1623 كيلو جرام . سيارة مازدا 6 متوفرة بخمس ألون جذابة وهما ( الأسود، الأزرق، الفضي، الأبيض، الأحمر ) . يوجد في السيارة مصابيح أمامية وخلفية من نوع ليد . عجلات من معدن الألمنيوم مقاس 17 بوصة . السيارة فئة ( touring ) تضيف عجلات من معدن الألمنيوم مقاس 19 بوصة، مع إضافة مرايا جانبية مدفأة. أما فئة ( carbon edition ) فهي تضيف عجلات سوداء، مقاس 19 بوصة . السيارة من الداخل مصممة بشكل جيد وأكثر عملية، فهي تتسع لخمسة أشخاص . يوجد في السيارة صف خلفي مناسب للأطفال والشباب . المقاعد الأمامية يوجد بها مساحة جيدة للأرجل . يوجد في السيارة عجلة قيادة وزراع ناقل الحركة مغلفين بالجلد . المقاعد الأمامية في السيارة قابلة للتعديل يدويا في 6 أتجاهات . تتميز السيارة بتصميم داخلي أسود مع لمسات من الكروم، وسقف لونه رمادي . مقعد السائق في فئة ( touring ) قابل للتعديل كهربائيا في 6 أتجاهات، والمقاعد مدفأه . فئة ( carbon edition ) تضيف مقاعد من الجلد الأصلي، ومقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا في 8 اتجاهات، بينما مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيا في 6 اتجاهات، ومقاعد أمامية مهواه، ومقاعد خلفيه مدفأة . يوجد في السيارة صندوق شحن للبضائع بحجم 0.3 متر مكعب . السيارة مزودة بنظام المعلومات والترفيه ( mazda connect ) متصل بشاشة تعمل باللمس، مقاس الشاشة 8 بوصة . يوجد في السيارة نظامي ( apple carplay, android auto ) . يوجد في السيارة عدد 6 مكبرات صوت، وراديو hd, وتقنيه التعرف على الصوت، وبولوتوث وعدد 2 منفذ usb للمقاعد الأمامية . يوجد في السيارة مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة . يوجد في السيارة الكثير من أنظمة الأمان مثل : مساحات زجاج مستشعرة للمطر . وجود أضواء عالية تلقائية . تحذير مغادرة المسار . تحذير الاصطدام الأمامي . نظام المساعدة في البقاء على المسار . كبح أمامي تلقائي في حالات الطوارئ . نظام كشف المشاة . مراقبة النقطة العمياء . نظام مثبت السرعة التكيفي . كاميرا للرؤية الخلفية . تحذير حركة المرور المتقاطعة الخلفية .

السيارة فئة ( touring, sport ) مزودة بمحرك ( skyactiv ) رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر يسحب الهواء الطبيعي، بقوة 187 حصان، ويبلغ عزم الدوران 252 نيوتن / متر، سرعة هذا المحرك من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في 7.9 ثانية، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعدد 6 سرعات، ونظام دفع أمامي .

أما الفئات الأخري من سيارة مازدا 6 مزوده أيضا بمحرك ( skyactiv ) رباعي الأسطوانات، مع شاحن توربيني، بقوة 227 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 420 نيوتين / متر باستخدام بنزين 87 أوتكان، أما بقوة 250 حصان و 434 نيوتن / متر باستخدام بنزين 93 أوتكان، يتصل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ونظام الدفع الأمامي، سرعة هذا المحرك أسرع كثيرا من سرعة المحرك الأساسي، حيث يبلغ من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في وقت 6.4 ثانية فقط .

مواصفات سيارة مازدا 6 2021محركات سيارة مازدا 6 موديل2021استهلاك الوقود في السيارة

السيارة داخل المدينة قادرة على قطع 11 كيلو متر لكل لتر، بينما على الطريق السريع تقطع مسافة 14.8 كيلو متر مع محركها الأساسي، أما بالنسبة لسيارة مازدا 6 المجهزة بالمحرك الأقوى فهي تستطيع داخل المدينة قطع مسافة 9.7 كيلو متر لكل لتر، أما على الطريق السريع فهي تقطع مسافة 13.1 متر لكل لتر .

تأتي سيارة مازدا 6 فئة ( grand touring reserve ) بحزمة مظهر جديدة تسمي ( carbon edition ) تضيف هذه الحزمة الجديدة لون طلاء خارجي بلون ( polymetal grey )، ولمسات خارجية وداخلية باللون الأسود، كما يوجد بها عجلات سوداء مقاس 19 بوصة، يوجد في السيارة من الداخل مقاعد مصنعة من الجلد لونها أحمر مع خياطة رمادية اللون .

فئة ( grand touring reserve ) بحزمة مظهر جديدة تسمي ( carbon edition ) تضيف هذه الحزمة الجديدة لون طلاء خارجي بلون ( polymetal grey )، ولمسات خارجية وداخلية باللون الأسود، كما يوجد بها عجلات سوداء مقاس 19 بوصة، يوجد في السيارة من الداخل مقاعد مصنعة من الجلد لونها أحمر مع خياطة رمادية اللون . مازدا 6 2020 مزودة بنظامي ( apple carplay, android auto )، أما الفئات الأخري فوق ( touring ) مزودة بنظام ( apple carplay لاسلكي ) .

مزودة بنظامي ( apple carplay, android auto )، أما الفئات الأخري فوق ( touring ) مزودة بنظام ( apple carplay لاسلكي ) . زودت مازدا عزم الدوران إضافي للسيارة يبلغ 13.5 نيوتن / متر إلى محرك التوربو ( لكي يصبح المجموع الكلي لعزم الدوران هو 434 ) مع استخدام وقود 93 أوكتان .

عزم الدوران إضافي للسيارة يبلغ 13.5 نيوتن / متر إلى محرك التوربو ( لكي يصبح المجموع الكلي لعزم الدوران هو 434 ) مع استخدام وقود 93 أوكتان . تمت إضافة نظام مراقبة انتباه السائق إلى فئة ( signature ) وأيضا يوجد بها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ الخلفي .

الفرق بين مازدا 6 موديل 2020 وموديل 2021مقارنة بين مازدا 6 2021 وسيارة تويوتا كامري

القيادة ممتعة في كلتا السيارتين مازدا 6 وسيارة تويوتا كامري ، ولكن يوجد في سيارة كامري محركات أكثر قوة من المحركات الموجودة في سيارة مازدا 6 ، نظام المعلومات والترفية في تويوتا كامري أكثر سهولة في الاستخدام، كما يوجد في سيارة كامري صف خلفي مساحته أكبر ومتسعه أكثر، معدلات اقتصاد استهلاك الوقود في كامري جيده .

سعر مازدا 6 فئة ( sport ) يبدأ من 24.330 دولار أمريكي .

فئة ( sport ) يبدأ من 24.330 دولار أمريكي . سعر فئة ( touring ) يبدأ من 26.930 دولار أمريكي .

سعر فئة ( grand touring ) يبدأ من 30 ألف دولار أمريكي .

اسعار مازدا 6 فئة ( grand touring reserve ) يبدأ من 32.500 دولار أمريكي .

فئة ( grand touring reserve ) يبدأ من 32.500 دولار أمريكي . سعر فئة ( carbon edition ) يبدأ من 32.790 دولار أمريكي .

سعر فئة ( signature ) يبدأ من 35.700 دولار أمريكي .

سعر السيارة

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة مازدا 6 موديل 2021 وسعر السيارة في جميع فئاتها .