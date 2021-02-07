أوراق ورسوم استخراج رخصة قيادة 2021 أو تجديدها

تتضارب الآراء بين المواطنين حول رسوم استخراج رخصة قيادة والشروط الجديدة التى وضعها القانون لاستخراج رخصة القيادة، والبعض يرى أنها مُبالغ فيها، وأنها تختلف من وحدة مرور لأخرى لذلك، ومنعاً لهذا الجدل والتضارب فقد حدد قانون المرور الرسوم وكذلك الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج هذه الرخصة، وشدد القانون على ضرورة توافر هذه الشروط حفاظاً على سلامة المواطنين، كما شدد أيضاً على ضرورة توافر هذه الشروط عند تجديد الرخصة كل 10 سنوات.

أولاً: أن لا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة القيادة عن 18 سنة.

ثانياً: أن يستخرج المتقدم شهادتين طبيتين عيون وباطنة، ويتم استخراجهم فى الوقت الحالي من إدارة المرور التابع لها المتقدم.

ثالثاً: إحضار عدد 4 صورة شخصية حديثة مقاس 4 × 6.

رابعاً: تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى مع إحضار الأصل للإطلاع عليه، ويشترط أن تكون البطاقة سارية المفعول.

خامساً: تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي مع إحضار الأصل أياً للإطلاع عليه.

سادساً: شراء “نموذج 256 مرور” وهو طلب الحصول على رخصة قيادة وتقدمها للقسم المختص.

سابعاً: أن ينجح المتقدم للحصول على رخصة قيادة فى الاختبار الفني طبقاً للوائح قانون المرور الجديد.

كما حددت وزارة الداخلية الرسوم المقررة لاستخراج رخصة قيادة جديدة أو تجديد رخصة القيادة القديمة وسيتم تطبيق هذه الرسوم فى جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى لا يكون هناك اختلاف فى الرسوم بين وحدات المرور بالمحافظات.

رسوم استخراج رخصة قيادة 2021

أولا: سعر حافظة أوراق خاصة برخصة القيادة 35 جنيه.

ثانياً: رسوم الكشف الطبى لاستخراج شهادتين باطنة وعيون قيمته 285 جنيه.

ثالثاً: رسوم ضريبة استخراج رخصة القيادة 615 جنيه وتشمل التأمين الإجباري ورسم تنمية موارد الدولة.

رابعاً: رسوم طلب الحصول على رخصة قيادة “النموذج 256” قيمته 6.5 جنيه.

خامساً: سعر نموذج اختبارات الإشارات قيمته 10 جنيهات.

سادساً: طابع شرطة فئة 10 جنيهات.

سابعاً: استمارة بيانات سعرها 105 جنيه.