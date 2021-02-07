أرخص سيارة يابانية اقتصادية فل كامل 2021 بسعر 40 ألف ريال فقط شاملة الضريبة

أرخص سيارة يابانية فل كامل 2021 بسعر40 ألف شاملة الضريبة، حديثنا اليوم عن سيارة سوزوكي ديزاير فئة GLX موديل 2021، سيارة صغيرة مُميزة كمواصفات وسعر وصرفية وقود اقتصادية بتقييم ممتاز بلس، أصغر سيارة سيدان متوفرة في شركة سوزوكي اليابانية الشهيرة وعن فئة ديزاير فيتم تجميعها في الهند، وتتوفر السيارة بضمان ثلاثة سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما يأتي أولا، لكل مُهتم وعاشق للسيارات يبحث عن سيارة ذو مظهر رائع ومواصفات ممتازة من مُحرك وصرفية وقود وقير ونظام دفع به كل ما تتمنى وبسعر مُخفض جدا فإن سيارة اليوم هي أفضل خيار لك.

أرخص سيارة يابانية اقتصادية فل كامل 2021

أرخص سيارة يابانية اقتصادية فل كامل لهذا العام هي سيارة سوزوكي ديزاير فئة GLX موديل 2021 تتميز بمُحرك 4 سلندر 1200 سي سي تمنحك قوة 84 حصان، وعن قير السيارة بنظام AMT ناقل سرعات بخمسة سرعات ونظام دفع أمامي، وعن صرفية الوقود فهي بتقييم ممتاز بلس الأفضل بقدرة 21 كيلو متر لكل واحد لتر ونوع البنزين المُستخدم 91، تتوفر السيارة بسعر 40 ألف و250 ريال شاملة الضريبة.

مواصفات سوزوكي ديزاير فئة GLX موديل 2021 الخارجية

إطارات كروم في الأمام مع إضاءات هالوجينية للنور العالي والمُنخفض وكشافات الضباب أيضا هالوجينية بتطعيمات كروم حولها، مرأة بها إشارات مضاءه وخط كروم جانبي أسفل النوافذ مع نظام الدخول الذكي على أبواب السيارة الجانبية للراكب والسائق، ومن الخلف تتميز بإضاءة LED خلفية مع عدد 4 حساسات خلفية ولمبه ضباب خلفي بالإضافة تطعيم كروم مُستعرض أعلى الشنطة بشكل مميز، يتم فتح الشنطة عن طريق الذر بداخل السيارة أو مفتاح السيارة الذكي، جنوط السيارة بمقاس 15 إنش من الألومنيوم ومقاس الإطار ( X 65 185 ).

المواصفات الداخلية لسوزوكي ديزاير فئة GLX موديل 2021

تتميز السيارة من الخلف بفاصل وسطي لوضع الأكواب مع فتحات تكييف فهي الوحيدة بفئتها التي تتميز بفتحات تكييف خلفية، والتكييف الأمامي على الوضع ال AUTO به عدة سرعات، مع إمكانية التحكم في الزجاجي كهربائيا وكذلك مرأة كهربائية مع خاصية الطي، مقود السيارة ( الدركسيون ) مكسي بالجلد بتصميم رياضي مع التحكم في البلوتوث والنظام الصوتي من خلاله، السيارة بها CD ومنفذ USB وأخر للطاقة للمقاعد الأمامية والخلفية كذلك اعد قماشية بإمكانية التحكم يدويا في كرسي السائق، مع إضاءات داخلية للصف الأمامي والخلفي.