فيديو تويوتا تبدأ بطرح النموذج المعدل من سيارات Camry

عبد الرحمن الحاج الاثنين,08 شباط (فبراير) 2021 - 11:48
قالت شركة تويوتا إن النموذج المعدل الجديد من سيارات Camry سيصل إلى الأسواق العالمية قريبا، ويتميز النموذج الجديد عن سيارات كامري السابقة بشبك أمامي أكبر، وبممتصات صدمات أكثر بروزا، وإضافات من الكروم اللماع على الهيكل الخارجية، وجنح هوائي صغير على مؤخرة صندوق الأمتعة لزيادة الثبات على السرعات العالية.
تعديل مقصورة كامري 2021
التعديل طال أيضا المقصورة الرئيسية للسيارة، حيث أصبحت الشاشة بارزة إلى الاعلى من منتصف واجهة القيادة، كما حصلت على تقنيات لشحن الهواتف لاسلكيا، وعلى تصميم جديد للمقاعد، وجهزت كامري المعدلة بأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، يمكنها تحديد موقع السيارة عبر الأقمار الصناعية، وحصلت على نظام Safety Sense لتفادي الحوادث، وباتت منظومة الفرملة الآلية قادرة على التعرف على المشاة على الطرقات.
Camry بمحركات هجينة
وستطرح Camry بمحركات هجينة صديقة للبيئة، تضم محرك بنزين بسعة لترين ونصف بعزم 178 حصانا، ومحركا كهربائيا يعمل معه ويولد عزم 120 حصانا.
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