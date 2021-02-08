سعر شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية ومواصفات السيارة Chevrolet Captiva

- 1/2
- 2/2
سعر شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 في السعودية، أن سيارة Chevrolet Captiva هي واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي المدمجة والتي تنتجها شركة جنرال موتورز أبتداءاً من عام 1996م، والتي قد بدأ صُنع الجيل الأول منها من قِبل جنرال موتورز كوريا ومن ثم بم صُنع الجيل الثاني من Captiva في تايلاند وتم توزيعها في جميع أنحاء العالم، نحن هنا بصدد مناقشة سعر Captiva الجديدة في السعودية وشرح مواصفاتها المميزة في خلال السطور القادمة.مواصفات سيارة Chevrolet Captiva
- محرك السيارة 5L DOHC Turbo 4 CYL with DVCP.
- سعة المحرك 1.450.
- قوة الحصان القصوى 5200/148 في الدقيقة.
- قوة العزم 3600-1600/255 في الدقيقة.
- سعة خزان الوقود 52 لتر.
- توجد 4 وسائد هوائية ضد الأصطدام.
- فرامل يد إلكترونية.
- توجد حساسات ركن خلفية وأمامية.
- كاميرا خلفية للرؤية متعددة الزوايا.
- مثبت للسرعة.
- نظام مساعدة أثناء طلوع المرتفاعات.
- يوجد نظام حماية من السرقات.
- تعليق خلفي منفصل.
- نظام تثبيت مقاعد الأطفال.
- التكييف يعمل ألكترونياً.
- توجد شاشة لعرض المعلومات 8 بوصة ملونة.
- شاشة بيانات للسائق.
- 6 سماعات للنظام الصوتي.
- فتح نوافذ السيارة بالريموت كنترول.
- مقابض الأبواب الداخلية من الكروم.
- الأبواب والحقيبة تعمل بالكهرباء.
- المقاعد مصنوعة من الجلد.
- فتح السيارة بالريموت كونترول.
- توجد فتحة سقف تعمل بالكهرباء.
- الأنوار الأمامية والخلفية LED.
- المصابيح الأمامية والخلفية تعمل ضد الضباب.
- توجد قضبان في السقف.
- هناك غضاء تعمل إلليكترونياً عند دوران السيارة.
- هناك خاصية التحكم عن طريق عجلة القيادة.
- طول السيارة: 4655 مم.
- عرض السيارة: 1835 مم.
- إرتفاع السيارة: 1760 مم.
- قاعد العجلات: 2750 مم.
- الجنوط 17 سبور بريميم.
- إرتفاع السيارة عن الأرض بالحمولة 185 مم.
- وزن السيارة بدون ركاب 1.630.
يمكن متابعة آخر آخبار عالم السيارات ومتابعة سعر ومواصفات كل سيارة من خلال الموقع على مدار اليوم وهذا من أختيار فريق الإعداد سعر شيفروليه تاهو الجديدة 2021 و سعر ومواصفات شيفروليه كروز في السعودية.سعر شيفروليه كابتيفا 2021 في السعودية
تختلف أسعار سيارات كابتيفا على حسب مواصفات كل فئة :
- شيفروليه كابتيفا LT 2021 بسعر 71.700 ريال سعودي.
- شيفروليه كابتيفا LS 2021 بسعر 65.600 ريال سعودي.
- شيفروليه كابتيفا بريميير 2021 بسعر 76.600 ريال سعودي.
الوسوم
سعر شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 في السعودية، أن سيارة Chevrolet Captiva هي واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي المدمجة والتي تنتجها شركة جنرال موتورز أبتداءاً من عام 1996م، والتي قد بدأ صُنع الجيل الأول منها من قِبل جنرال موتورز كوريا ومن ثم بم صُنع الجيل الثاني من Captiva في تايلاند وتم توزيعها في جميع أنحاء العالم، نحن هنا بصدد مناقشة سعر Captiva الجديدة في السعودية وشرح مواصفاتها المميزة في خلال السطور القادمة.مواصفات سيارة Chevrolet Captiva
- محرك السيارة 5L DOHC Turbo 4 CYL with DVCP.
- سعة المحرك 1.450.
- قوة الحصان القصوى 5200/148 في الدقيقة.
- قوة العزم 3600-1600/255 في الدقيقة.
- سعة خزان الوقود 52 لتر.
- توجد 4 وسائد هوائية ضد الأصطدام.
- فرامل يد إلكترونية.
- توجد حساسات ركن خلفية وأمامية.
- كاميرا خلفية للرؤية متعددة الزوايا.
- مثبت للسرعة.
- نظام مساعدة أثناء طلوع المرتفاعات.
- يوجد نظام حماية من السرقات.
- تعليق خلفي منفصل.
- نظام تثبيت مقاعد الأطفال.
- التكييف يعمل ألكترونياً.
- توجد شاشة لعرض المعلومات 8 بوصة ملونة.
- شاشة بيانات للسائق.
- 6 سماعات للنظام الصوتي.
- فتح نوافذ السيارة بالريموت كنترول.
- مقابض الأبواب الداخلية من الكروم.
- الأبواب والحقيبة تعمل بالكهرباء.
- المقاعد مصنوعة من الجلد.
- فتح السيارة بالريموت كونترول.
- توجد فتحة سقف تعمل بالكهرباء.
- الأنوار الأمامية والخلفية LED.
- المصابيح الأمامية والخلفية تعمل ضد الضباب.
- توجد قضبان في السقف.
- هناك غضاء تعمل إلليكترونياً عند دوران السيارة.
- هناك خاصية التحكم عن طريق عجلة القيادة.
- طول السيارة: 4655 مم.
- عرض السيارة: 1835 مم.
- إرتفاع السيارة: 1760 مم.
- قاعد العجلات: 2750 مم.
- الجنوط 17 سبور بريميم.
- إرتفاع السيارة عن الأرض بالحمولة 185 مم.
- وزن السيارة بدون ركاب 1.630.
يمكن متابعة آخر آخبار عالم السيارات ومتابعة سعر ومواصفات كل سيارة من خلال الموقع على مدار اليوم وهذا من أختيار فريق الإعداد سعر شيفروليه تاهو الجديدة 2021 و سعر ومواصفات شيفروليه كروز في السعودية.سعر شيفروليه كابتيفا 2021 في السعودية
تختلف أسعار سيارات كابتيفا على حسب مواصفات كل فئة :
- شيفروليه كابتيفا LT 2021 بسعر 71.700 ريال سعودي.
- شيفروليه كابتيفا LS 2021 بسعر 65.600 ريال سعودي.
- شيفروليه كابتيفا بريميير 2021 بسعر 76.600 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية ومواصفات السيارة Chevrolet Captiva على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.