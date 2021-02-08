يتابع محبوا قيادة السيارات الأقوى عروض تقسيط تويوتا لعام 2021 وفي هذا التقرير نرصد مجموعة من العروض التي يوفرها توكيل عبد اللطيف جميل للتمويل في معارضه المنتشرة حول مُدن المملكة العربية السعودية.

عروض تقسيط تويوتا 2021 في السعودية

تويوتا يارس 1.3 لتر أساسي ناقل حركة، بدون دفعة أولى وبتقسيط شهري 840 ريال سعودي، بسعر 45900 ريال سعودي، على مدة 60 شهر بدفعة أخيرة تبلغ 14395 ريال سعودي. وتويوتا يارس 1.5 واي شركات 2021 بدون دفعة أولى وبسعر 49600 ريال سعودي وقسط شهري 972 ريال سعودي وبدون دفعة أولى والدفعة الأخيرة تبلغ 16660 ريال سعودي، ونفس نوعية السيارة وبدون دفعة وبقسط 899 ريال سعودي وسعرها الكامل 49600 ريال، ودفعة أخيرة 45404 تقسط 60 شهر. وهناك تقسيط شهري لنفس نوعية السيارة بـ 916 ريال سعودي، ويبلغ اجمالي سعرها بـ 50100 والدفعة الأخيرة 45696 ريال سعودي.

متابعة لأسعار وعروض تويوتا2020- 2021 بالتقسيط

يعرض عبد اللطيف جميل تويوتا يارس 1.5 واي بلس 2020 بدون مقدم وبقسط شهري 984 ريال سعودي وبسعر اجمالي 51900 ريال سعودي ودفعة أخيرة 16865 ريال سعودي على ستين شهر. ومتوافر تويوتا يارس هاتشباك S CVT 2020 بقسط شهري 1149 ريال سعودي، وبسعر 52000 ريال سعودي، وبدون دفعة أولى ودفعة أخيرة 15600 ريال سعودي، على ستين شهر، ويوتوافر سيارة تويوتا افانزا STD 2020 بقسط شهري 1277 ريال سعودي وإجمالي سعر 57800 ريال سعودي وبدفعة أخيرة 17340 ريال سعودي على مدة 60 شهر. وسيارة تويوتا راش STD 2020 بتقسيط شهري 1307 وإجمالي سعر 62600 ريال سعودي، وبدفعة أخيرة مقدارها 18442 ريال سعودي وتقسطي ستين شهر، ويتوافر من نفس السيارة بتقسيط شهري 1166 ريال سعودي بإجمالي سعر 62600 ريال سعودي ودفعة أخيرة 24590 ريال سعودي، على ستين شهر.

عروض تقسيط سيارات تويوتا أخرى والأقساط الشهرية

تويوتا كوروا إكس إل آي 1.5 لتر 2021 بقسط شهري 1178 ريال سعودي، وإجمالي سعر 64600 ودفعة أخيرة 24840 ريال سعودي، على ستين شهر. وتويوتا كورولا xli 1.5 2020 وبقسط شهري 1111 ريال سعودي، وإجمالي سعر 65500 ريال سعودي، ودفعة أخيرة 23440 ريال سعودي وبدون مقدم وعلى ستين شهر. ويتوافر تويوتا راش GL 2020 وبقسط شهري 1394 ريال سعودي، وبسعر إجمالي 66800 ودفعة أخيرة 19680 ريال سعودي، وعلى ستين شهر. ونفس نوعية السيارة بقسط شهري 1244 ريال سعودي وبإجمالي سعر 66800 ودفعة أخيرة 26240 ريال سعودي وعلى تقسيط 60 شهر.