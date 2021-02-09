فورد تطرح الإصدار الصغير من سياراتها الرياضية Fiesta ST

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عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,09 شباط (فبراير) 2021 - 11:06
أعلنت شركة فورد عن الإصدار Edition من سيارتها الرياضية Fiesta ST الصغيرة، وأوضحت أن الإصدار الجديد يعتمد على سواعد محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 5ر1 لتر وبقوة 147 كيلووات/200 حصان.
فورد تكشف عن Fiesta ST Edition
وتم تجهيز الإصدار الجديد Fiesta ST بمجموعة حركة ملولبة قابلة للضبط مع تحسين القدرة على الجر في المنعطفات السريعة، وتنطلق السيارة الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في 5ر6 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 230 كلم/س، ومعدل استهلاك الوقود 6ر6 لتر/100 كلم.
تصميم سيارة Fiesta ST Edition
هذا وتمتاز السيارة Fiesta ST Edition الجديدة بجنوط جديدة وخفيفة وتزدان بحليات باللون الأسود اللامع، بينما تتألق المقصورة الداخلية بالمزيد من الكربون وخيوط الحياكة الزرقاء بالمقاعد الرياضية، بالإضافة إلى مقود جديد بزر اختيار مباشر لنمط القيادة الرياضي.
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