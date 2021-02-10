خطوات الحصول على تمويل سيارة بدون كفيل

خطوات الحصول على تمويل السيارة بدون كفيل، يبحث العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة للحصول على سيارة أو قرض تمويل السيارة ولكن بدون كفيل، وتقوم عدد من البنوك في المملكة بتوفير عدد من الحلول حول سياسة التمويل والتأجير للحصول على السيارات وفقا لعدد من الضوابط والأحكام، ويقوم العلماء بالبحث عن أفضل شركات التمويل سواء كانت السيارات الجديدة والسيارات المستعملة.

شروط الحصول على السيارة

تعد من أكبر الشركات التي تتيح نظام التمويل والتأجير للسيارات سواء كانت الجديدة او المستعملة بالمملكة السعودية هي شركة اليسر إلا أن الشركة وضعت عدد من الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بعملية التمويل بدون كفيل وهي؛

أن لا يقل الراتب الشهر لمقدم الطلب السعودي الجنسية عن 4000 ريال، أما إذا كان مقدم الطلب مقيم فلا يقل راتبه الشهري عن 5000 ريال،وأن يكون قد مضى على فترة عمل الموظف السعودي الجنسية 3 شهور والمقيم 6 شهور، ولا يقل العمر عن 18 سنة ولا يتجاوز ال60 سنة، وبالنسبة للأشخاص المتقاعدين لا يتجاوز السن عن 70 سنة، ويبدأ مبلغ تمويل السيارة من 30 الف ريال والحد الأقصى له 150 الف ريال، اما القسط الشهري فيبدأ ب900 ريال ويتم تحديد بناءا على قيمة السيارة.

وعن المستندات المطلوبة هي؛ رقم الهوية سارية، العنوان الوطني، العرض الخاص بسعر السيارة، مفردات المرتب الخاص بالغرفة التجارية، جواز سفر خاص بالمقيم ساري المفعول، وكشف خاص بالحساب البنكى للشهور ال6 الأخيرة، ورخصة قيادة السيارة سارية.

طلب تمويل السيارة

كما تقوم شركة اليسر بتمويل السيارات المستعملة بمبلغ 50 ألف ريال، وتصل فترة السداد للقرض التمويل ل4 سنوات على أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض 1245 ريال، اما للسيارات الجديدة يصل مبلغ التمويل ل 75 الف ريال، والقسط الشهري 1867 ريال على أن يتم سداد قيمة قرض التمويل في خلال 4 سنوات.