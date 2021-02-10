حل عملي لتخفيض استهلاك السيارة للوقود وتوفير البنزين بنسبة 35 % كحد أدنى

طريقة توفير استهلاك وقود السيارة وتخفيض البنزين الذي تستهلكه السيارة فعلياً بنسبة 35 % كحد أدنى، يبحث كل مالك سيارة عن طريقة مضمونة لتوفير البنزين في سيارته، وهو ليس حلم بعيد المنال أو صعب التحقيق بل يمكنك بالفعل توفير استهلاك سيارتك اليومي من البنزين، وسوف تلمس ذلك بنفسك بعد اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لك عزيزي الزائر من خلال موضوعنا اليوم، حيث يلزمك للتحقيق هدف توفير وقود السيارة بهذه النسبة أن تقوم بتنفيذ عدد من الخطوات والاحتياطات اللازمة في سيارتك نوضخها لك بالتفصيل خلال السطور القليلة التالية.

طريقة توفير استهلاك وقود السيارة

حتى يمكنك ضمان توفير استهلاك سيارتك للوقود يجب عليك أولا الإطلاع على صيانة السيارة الدورية الخاصة بالوقود، ومن أهم ما يجب عليك فحصه هو فلتر البنزين الذي يجب تغييره في موعده، بالإضافة إلى ضرورة تغيير فلتر الهواء والبوجيهات والسلك الخاص بالبوجيهات أيضا، وذلك مع مراعاة تغيير فلتر الزيت والزيت في موعده أيضا، تلك الأشياء يجب مراعاتها بصفة مُنتظمة حتى تستطيع توفير استهلاك البنزين وكذلك إطالة عمر المحرك والحفاظ عليه لأكبر فترة ممكنة.

ثانيا المسطرة الخاصة بالرشاشات يجب التأكد من أن أدائها جيد، لذا إذا قمت بتشغيل السيارة ووجدت أنها تستغرق وقت طويل لتبدأ في العمل فإن الخطأ يكون في أحد الأمرين التاليين، إما المسطرة الخاصة بالرشاشات أو الطلمبة الخاصة بالبنزين، فإذا تعرضت طلمبة البنزين للضعف أو التلف سيقل سحب السيارة للبنزين أثناء الحركة، وأسباب ضعف الطلمبة متعددة منها انخفاض معدل الوقود داخل الخزان للدرجة التي تؤدي فيها إلى سخونة الطلمبة ثم ضعفها بعد ذلك، لذا فإن أفضل طريقة للحفاظ على طلمبة البنزين ألا يقل خزان البنزين عن النصف في كل الأحوال.

طريقة توفير استهلاك السيارة تكمُن مع كل ما سبق ذكره في RPM السيارة أيضا، حيث أن من ضمن وظائفه توضيح مدى ضغط السائق على الموتور أثناء الحركة، حيث أن النسبة الطبيعية لل RPM تتراوح بين 2 إلى 2.5 في حالة السيارة المانيوال، وهذا يعني ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 لفه على الموتور، حيث يُعادل ما يتراوح بين 80 إلى 90 كيلو متر / ساعة مع سرعة ثابتة وهذا ما يوفر نسبة وقود لا تقل مُطلقا عن 35 %، والتي يمكن أن تصل إلى 40 % و 50 % ويعتمد ذلك على كفاءة الموتور،

أشياء يجب مراعاتها لتساعد في توفير الوقود

يجب الكشف على الإطار المطاطي لجنوط السيارة بشكل دوري مرة أسبوعيا على الأقل، حيث يتراوح الضغط بين 30 إلى 35 ويختلف ذلك حسب نوع السيارة ومقاس الجنوط، مع مراعاة تغيير دورة الصيانة الاعتيادية والتي تحدثنا عنها تفصيلا، كما يُنصح بعدم تغيير انسيابية السيارة والذي يؤثر في ضغط الهواء وإمكانية مرورها من الهواء بسهولة، وكذلك عدم ملء السيارة بأشياء غير مُفيدة طوال الوقت، مع مراعاة رفع القدم إذا كانت السيارة أوتوماتيك أثناء المطبات أو المُنحدرات لتوفير استهلاك البنزين.